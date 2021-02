Argentina confirma su postura regional: "La solución para Venezuela es de los venezolanos"

El gobierno argentino reforzó la postura que decidió desde la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia respecto de América Latina y, en ese sentido, el canciller Felipe Solá reiteró hoy que "la solución para Venezuela es de los venezolanos"

Así, al participar de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo Internacional de Contacto (GIC), el funcionario argentino insistió en que la mirada del gobierno del Frente de Todos respecto del conflicto en el país bolivariano no debe incluir de ningún modo intervenciones extranjeras, como pretendía la gestión estadounidense saliente cona la cabeza y encontraba apoyo en la sudamérica a través deen la Casa Rosada yen Brasil., aseguró Solá en el encuentro, realizado de modo virtual, según informó la Cancillería en un comunicado.En el mismo sentido, e ministro de Relaciones Exteriores señaló que los bloqueosPero además, enfatizó Solá,. Así, en el debate del documento final que emitirá el GIC, el canciller afirmó que "la solución para Venezuela es de los venezolanos".Justamente hoy, los Estados Unidos de Joe Biden autorizó algunas transacciones con el gobierno de Venezuela para operar con puertos y aeropuertos en ese país sudamericano, marcando un cambio de política de la administración demócrata con respecto a la de su antecesor republicano Trump.El Departamento del Tesoro emitió la licencia 30A, que permite tratar con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de Venezuela, o cualquier entidad que ésta posea, para posibilitar la operativa portuaria y aeroportuaria ordinaria, algo prohibido en agosto de 2019 por el gobierno anterior."Creemos que la comunidad internacional tiene el deber de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes en un marco de pleno respeto de los mecanismos constitucionales vigentes", advirtió el jefe de la diplomacia argentina.En ese contexto, manifestó que "es necesario resaltar que las partes son el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición" y no naciones extranjeras."Si queremos que el diálogo resulte viable no podemos desconocer que hay un Gobierno constituido, que ejerce el poder del Estado. Pretender que el diálogo de la comunidad internacional sea con los partidos opositores y excluya al Gobierno, no conduce a nada", advirtió.Por otra parte, expresó: "Valoramos el trabajo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, (expresidenta de Chile) Michelle Bachelet"."Apoyamos la instalación de una oficina permanente de la Alta Comisionada en Caracas para monitorear la situación y contribuir a encaminar soluciones apropiadas y que el Gobierno investigue y juzgue a los responsables de las violaciones a los derechos humanos", expresó el canciller.Asimismo, dijo que "hay que trabajar en el acceso humanitario y en la posibilidad de utilizar fondos bloqueados para pagar el Covax", para que "así los venezolanos puedan acceder a la vacuna contra el Covid-19".En el encuentro internacional participaron los cancilleres de Chile, Andrés Allamand; de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós; de República Dominicana, Roberto Álvarez; de Ecuador, Luis Gallegos Chiriboga; de Panamá, Alexandra Mouynes Brenes; de Portugal, Augusto Santos Silva; de España, Arancha González Laya; de Uruguay, Francisco Bustillo Bonasso; y del Reino de los Países Bajos, Stef Blok.También estuvieron el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell; el asesor especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias; y la directora general de Protección Civil Europea y Operaciones de Ayuda Humanitaria, Paraskevi Michou, entre otros.Solá estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Tettamanti, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, y el subsecretario de Asuntos de América Latina, Juan Carlos Valle Raleigh.