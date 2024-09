Movilizaciones y bloqueos de ruta en Bolivia buscan desestabilizar al presidente Arce

Desde que Evo Morales escindió al MAS, el partido que gobierna bajo el mandato del presidente Luis Arce, se paralizaron en el Congreso las propuestas del también ex ministro de Economía para solucionar los problemas estructurales que afectan el funcionamiento de la economía y se vienen sucediendo movilizaciones en reclamo por la crisis económica.Justamente respecto de esas movilizaciones, el 2 de septiembre las protestas recrudecieron y terminaron con heridos y detenidos por la represión.Las diferencias entre Arce y Morales comenzaron en 2021, cuando se dio la ruptura entre ambos el año anterior, después de un congreso del MAS en el que el ex presidente fue ratificado como líder y elegido único candidato para las elecciones presidenciales de 2025.Ese congreso se realizó por fuera de las normas del Órgano Electoral Plurinacional, según denuncia el gobierno. Desde entonces, Evo Morales se convirtió en el principal opositor del actual presidente, quien fue su ministro de Economía.Hace varios meses que se están realizando bloqueos de rutas que acrecientan la crisis al paralizar la actividad económica. El 2 de septiembre, campesinos de la Federación Departamental Única de Trabajadores Túpac Katari, seguidores de Morales, se movilizaron en diferentes ciudades del país junto a otros sectores por la crisis económica.El Comité Pro Santa Cruz se movilizó junto a profesionales en salud, estudiantes de las universidades, comerciantes y otros sectores salieron a marchar en rechazo de los resultados del censo y por la crisis financiera. En las pancartas se exigía “Adelanto de elecciones”.En Cochabamba, se realizó la “marcha cacerolazo”, en la que confluyeron varios sectores. Se reclamó “Por un nuevo padrón electoral, por nuestra economía, por nuestros hijos y su futuro, contra el alza de la canasta familiar, por la libertad y democracia”, según la convocatoria publicada en redes sociales.La movilización más importante fue la de La Paz, donde desde la mañana marcharon distintas agrupaciones, como el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública, la Federación de Trabajadores Gremiales, jubilados y la Federación de Trabajadores Campesino Túpac Katari. El dirigente David Mamani declaró: “Estamos exigiendo la renuncia definitiva de este presidente Luis Arce Catacora y su vicepresidente David Choquehuanca por incapacidad de gobierno y por destrozar la economía nacional”.Los miembros de Túpac Katari, organización alineada con Morales, intentaron llegar hasta la sede de la federación de campesinos (donde se encontraban seguidores de Arce), pero la policía les impidió avanzar. También intentaron llegar a la Plaza Murillo, pero entonces comenzó la represión con gases. La situación escaló en violencia cuando los seguidores de Morales pudieron quebrar las barreras y se enfrentaron con los policías.El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a través de sus redes sociales, declaró: “Se informa a la población boliviana que siete efectivos policiales y dos civiles fueron heridos debido a los enfrentamientos en la sede de Gobierno. Se investiga el origen de estos actos (…) Lamentamos que, por intereses mezquinos y personales, el pueblo deba sufrir”.Por estos incidentes, la organización Túpac Katari denunció que entre sus militantes hubo tres heridos y varios detenidos, razón por la cual los manifestantes se reunieron en una plaza cercana a la sede sindical ocupada por seguidores de Arce, para solicitar la ayuda de la Defensoría del Pueblo.Evo Morales se manifestó a través de sus redes sociales, donde acusó a Arce de que la situación del país está “peor que en una dictadura”. También se dirigió al Poder Ejecutivo: “Luis Arce y David Choquehuanca: La sede sindical no es un puesto policial. Ustedes han demostrado hoy una vez más su actitud dictatorial al no respetar al movimiento indígena, a los movimientos sociales y las sedes sindicales y reprimir violentamente a las hermanas y hermanos Ponchos Rojos (como se denomina a los miembros de Túpac Katari), causando varios heridos de gravedad”.Estas protestas fueron organizadas por un denominado “comité multisectorial” que se reunió en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Las decisiones de ese comité fueron anunciadas por el rector de la Universidad, Vicente Cuellar, quien en noviembre del año pasado lanzó su partido político Cambio25, en abierta oposición al gobierno de Arce.Antes de las movilizaciones, el presidente Arce reafirmó su defensa de la democracia y declaró “Vamos a defender nuestra democracia y el futuro de nuestras hijas e hijos. No vamos a ceder ante quienes quieren generar miedo, incertidumbre y violencia”.El primer mandatario destacó que su gobierno está trabajando para corregir los errores del pasado, por lo que se ha dedicado a impulsar una política de industrialización con sustitución de importaciones, para reducir la necesidad de divisas para garantizar la compra de combustibles y otros insumos esenciales para los sectores productivos. Explicó que esas son las soluciones estructurales que sentarán las bases de una economía diversificada que no dependerá de un solo sector, como en el pasado.