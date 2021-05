Coronavirus: Alberto anunció un nuevo confinamiento hasta el 30 de mayo, ¿cómo serán las restricciones?

El presidente Alberto Fernández anunció este jueves una nueva etapa de confinamiento estricto por la pandemia de coronavirus hasta el próximo domingo 30 de mayo.

Ampliación de la Tarjeta Alimentar que permitirá fortalecer los ingresos de las familias con menores de hasta 14 años. La medida alcanza a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. La inversión mensual para financiar la Tarjeta Alimentar será de $18.100 millones y se comienza a pagar el viernes 21 de mayo.

Ampliación de la AUH y asignaciones familiares. El objetivo es llegar a 700.000 y el estimado es de $29.000 millones.

"Estamos viviendo el peor momento de la pandemia", alertó el mandatario al inicio del comunicado oficial que brindó vía cadena nacional.Con 35.884 test positivos y 435 muertes registradas en las últimas 24 horas, Fernández reiteró que desde el Gobierno nacional "debemos asumir la gravedad de este instante"."Tengo el deber de cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina. En marzo anuncié la llegada de la segunda ola y para mi pesar, tuve razón", señaló.Las prohibiciones inciarán este sábado 22, con cierre total en las localidades y zonas geográficas que se encuentran bajo alta y alarma epidemiológica, sin embargo se reiterará el confinamiento los fines de semanas del 5 y 6 de junio."Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo al 11 de junio se retomarán las actividades en el marco de las normas vigentes hasta hoy", amplió el Presidente.Fernández también instó a las autoridades provinciales a que apliquen las medidas: "Es decisivo que la autoridad de cada jurisdicción aplique las normas que vamos a dictar: no hay lugar para especulaciones, ni tiempo para dudar", apuntó.En este sentido, el jefe de Estado criticó las posturas contrarias a los Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) previos, en especial atención al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta."En algunos lugares no se cumplieron las medidas, en otros se implementaron de manera tardía cuando hay que anticiparse a la expansión de contagios y en muchos lugares no se controlaron. El problema es muy grave y se evidencia en todo el país. Hubo decisiones que no compartimos, algunas fueron judicializadas y debilitaron las acciones contundentes que propusimos”.- Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica.- La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive.- Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.- Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.- Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.- La medida dura 9 días y solo involucra 3 días hábiles.- Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes en la actualidad.- Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente.- En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de Junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.- Es una medida de cuidado intensiva y temporaria.El Gobierno Nacional anunció medidas adicionales para proteger a las familias y a las empresas.● Ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas: comercio y otros. La inversión en este programa estará en torno a los $52.000 millones.● Incremento del monto del salario complementario para las y los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de $18.000 a $22.000. La inversión prevista es de $6.000 millones.● Incorporación del sector gastronómico al REPRO y reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8.500 millones.Familias:● Desde mañana viernes hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con la tarjeta Alimentar. Esto lo anunció el presidente el viernes 7 de mayo.● Ampliación del Programa Progresar con becas para la terminación de la primaria y la secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y, también, para formar enfermeros y enfermeras. El objetivo del programa es a llegar a 1 millón de jóvenes en todo el país con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600. Las becas se pagan durante todo el año (12 meses). La inversión durante este año supera los $28.000 millones.● Se transformó el Programa Potenciar Trabajo para asociarlos con distintas actividades productivas de la economía popular. Los 920.000 trabajadoras y trabajadores de este programa cobrarán en mayo $12.204 y hacia fin de año $14.040. La inversión anual estimada para este programa es de $167.000 millones.Sectores:● Cultura y Turismo. Se han reforzado las partidas presupuestarias de para asistir a estos sectores en más de $4.700 millones.● Fortalecimiento del Sistema de Salud. Para la atención de la segunda ola del COVID, se estima una inversión de $144.000 millones. Incluye la inversión en vacunas de $72.000 millones, el bono por 3 meses de $6.550 para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas. "Con estas políticas estamos llegando a casi 6 millones de niños, niñas y jóvenes: a través de la Tarjeta Alimentar, la ampliación de AUH y el Programa Progresar", destacó el mandatario.La reducción del impuesto a las ganancias para las y los trabajadores del sistema privado registrado, hará que cerca de 1.270.000 de trabajadores y jubilados dejen de pagar este impuesto con retroactividad a enero. La devolución de los importes se hará en 5 cuotas a partir del mes de julio."El paquete de medidas que se han ido anunciando para morigerar el impacto de la segunda ola de COVID supone un gasto, por encima de lo establecido en el Presupuesto 2021, superior a los $480.000 millones (1.3% del PIB).Este incremento del gasto será financiado a través de los mayores ingresos explicado por el Aporte Extraordinario en las Grandes Fortunas y el aumento de la recaudación", concluyó Alberto Fernández.