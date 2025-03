5 años del inicio de la cuarentena en Argentina: el primer día aislamiento, los barbijos y las vacunas

El 20 de marzo de 2020, hace cinco años, comenzaba lo que hasta el día de hoy se recordará como el evento mundial que modificaría la historia para siempre. Si bien todo empezó en 2019 en Wuhan, China, recién la OMS alertaba en enero del año 2020 que había una especie de neumonía de origen desconocida, y recién en febrero se la denominaba Covid 19 y recién un mes se declara la pandemiaUn día antes, el 19 de marzo por la noche, el entonces presidente Alberto Fernández había realizado una cadena nacional donde comunicó que se frenaban todas las actividades no esenciales por 15 días, un anuncio que luego sufrió múltiples extensiones y que desencadenó una cuarentena de más de ocho meses, una de las restricciones más largas por el Covid-19. Las Ciudades, las calles, las avenidas, los transportes públicos, estaban desiertos. Había comenzado la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus, que se movía por el mundo desde fines de 2019.En una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, los entonces mandatarios provinciales Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Perotti (Santa Fe) y el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el entonces Presidente de la Nación informó que a partir de las 00.00 del 20 de marzo del 2020 se daba inicio al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para todos los argentinos."Esto quiere decir que, a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia, todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando de la salud de los argentinos", expresó el ex Jefe de Estado, que en otras ruedas de prensa siguió acompañado de Kicillof y Rodríguez Larreta, en una imagen que se percibía alejada de la "grieta" pero que no perduró en el tiempo. En ese momento, en el país había 128 casos confirmados, de los cuales 3 habían fallecido, aunque nadie podía prever que en total se registrarían más de 130 mil muertes relacionadas al Covid-19.A partir de allí, sólo aquellos trabajadores y trabajadoras catalogados como “personal esencial” tenían permitido circular y para demostrarlo era menester mostrar un permiso especial firmado por el jefe a cargo, o bien probar que requería de circular por cuestiones personales como el cuidado de algún familiar. En las 24 actividades permitidas en un principio se encontraban personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, bomberos, autoridades y trabajadores del sector público, supermercadistas, prensa, farmacias, recolección de residuos y personas que tuvieran a otras a su cargo o atender situaciones de fuerza mayor, entre otras.Así empezaron a instalarse –imponiéndose para siempre de cara a la actualidad postpandémica- las clases virtuales, las reuniones por zoom, los videoencuentros y el "home office" para muchos trabajos.Durante los meses de encierro, los ciudadanos y ciudadanas aprendieron desinfectar todo lo que venía de la calle, sacarse los zapatos en la puerta de casa, y lavarse las manos de manera adecuada para garantizar la sanitización correcta (lo que se tardaba en cantar el "feliz cumpleaños"), el alcohol en gel, los barbijos y la ropa de entrecasa como moneda corriente.El 31 de diciembre de 2019, la filial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) detectó una declaración de la Comisión Municipal de Salud de la ciudad de Wuhan de una supuesta “neumonía vírica”, con contagios que empezaron a escalar rápidamente. De llamarlo de esa manera, pasó a determinarse como "coronavirus", enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 que afectaba principalmente el sistema respiratorio de forma moderada a leve pero que también podía registrar casos graves. Debido a los viajeros que se movían por todo el mundo el virus empezó a llegar a diferentes países. El 30 de enero la OMS declaró que el “nuevo coronavirus” constituía una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).El primer caso de Coronavirus en la Argentina se dio a conocer el 3 de marzo, pero el aislamiento sucedió dos semanas después ante el crecimiento de pacientes enfermos en el país. Claudio Ariel P., era un empresario que había regresado de un viaje laboral en Italia, se convirtió en el "paciente cero", es decir, en la primera persona diagnosticada por coronavirus en nuestro país. Había hecho una consulta por fiebre, tos y dolor de garganta y quedó internado por 10 días, y aunque los “coronavirus confirmado” fueron pocos en las primeras semanas, muchos debieron aislarse también cuando tenían sospechas de estar contagiados.A la fecha actual, se contabiliza que en nuestro país hubo más de 10 millones de contagios, aunque se estima que en realidad fueron muchos más no diagnósticados por contacto estrecho o por ser casos no sintomáticos. En ese sentido, se reportaron más de 130 mil fallecidos, con la mayor cantidad de muertes diarias en el segundo trimestre de 2021, donde se reportaban picos de alrededor de 670 decesos por día. El 29 de diciembre de 2020 fue cuando comenzó la campaña de vacunación en Argentina. Hasta el 22 de enero de 2024, 41.192.003 personas habían recibido una dosis, mientras que 38.102.120 personas recibieron dos, y 34.384.977 recibieron una tercera dosis de refuerzo, acorde a las cifras del Ministerio de Salud.