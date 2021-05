El Gobierno negocia con el sector de la carne mientras ya advierten por problemas en el abastecimiento

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mantuvo un encuentro este viernes con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para avanzar en un acuerdo que permita levantar el cierre de exportaciones.

Tanto desde el sector público como privado enfatizaron que existe un "contacto permanente" y "continúan las negociaciones", aunque todavía no se dispuso una nueva reunión.Si bien no trascendieron los detalles formales, la industria cárnica elevó propuestas que involucran un mayor volumen a precios accesibles en el mercado interno, iniciativa que aún no cuenta con una respuesta, según indicaron fuentes privadas a la agencia Télam."Las charlas continúan. Soy optimista de que se pueda arribar a un acuerdo al cierre de la semana y destrabar esta situación compleja tanto en la medida tomada por el Gobierno, como en la medida tomada por las entidades", anticipó un integrante del sector ganadero.En tanto, este jueves se cumplirá una semana del cese de comercialización convocado por la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro, entidades nucleadas en la Mesa de Enlace, en rechazo a la medida oficial, y que se extenderá hasta el viernes.Como resultado, hoy tampoco ingresó hacienda en el mercado de Liniers y desde la industria frigorífica, ya advirtieron por la "probabilidad de que la semana que viene haya inconvenientes de abastecimiento" para las carnicerías.En un comunicado, la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya) alertó que, según un relevamiento realizado entre sus socios, "se empezará a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer"."Estamos tratando de que entienda el Gobierno que esto no nos sirve a nadie. Podemos solucionarlo antes de que nos falte la carne en las carnicerías. Yo creo que hasta el lunes que viene vamos a estar abastecidos pero ya vamos a ir viendo problemas si no se da una solución entre miércoles o jueves", alertó el vicepresidente de Camya, Sergio Pedace.