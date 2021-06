En medios de las flexibilizaciones de Larreta, Quirós pronosticó "una tercera ola" de Covid

El ministro de Salud porteño,, aseguró que habrá una tercera ola de contagios de coronavirus en Argentina. "No hay dudas que tendremos por delante una nueva ola. Hay que postergarla lo más posible", expresó. Al tiempo que puntualizó que. Y advirtió que "antes de que suceda eso, tenemos que tener una importante cantidad de porteños vacunados”.El ministro de Salud mostró su preocupación en torno a la varianteuna de las cepas más contagiosas del coronavirus detectada por primera vez en India, pero que ya es dominante en Europa, y de la cual ya se detectaron cientos de casos en el país. Si bien hasta el momento no se detectó la circulación comunitaria, los especialistas advierten que podría comenzar a ocurrir en las próximas semanas., alertó el funcionario.En ese sentidorecomendó a la ciudadanía que evite vuelos al extranjero y arengó a extremar las medidas de cuidado. La contradicción está en que a pesar de las advertencias, la Ciudad de Buenos Aires sigue avanzando en la apertura de las actividades que estaban restringidas por la pandemia del coronavirus.De todos modos, y a pesar de las advertencias del titular de la cartera sanitaria porteña, desde este fin de semana el Gobierno deflexibilizará las actividades que hasta ahora se encontraban prohibidas o con restricciones, como la apertura de gimnasios con aforo limitado, el regreso total a clases presenciales y las actividades gastronómicas en espacios cerrados.En este sentido, las nuevas disposiciones del Gobierno porteño con el fin de flexibilizar las medidas de cuidado y restricciones ante el brote pandémico de coronavirus incluyen aperturas a la gastronomía, con los bares y restaurantes podrán atender dentro de los locales con un aforo máximo del 30 por cientoAsí también losy eventos podrán tramitar un permiso para funcionar con fines gastronómicos, también con capacidad máxima del 30%. Mientras que lospodrán aumentar su capacidad máxima hasta el 50%. En tanto lospodrán volver a funcionar en espacios cerrados hasta el 30% de su capacidad. Y entre losque van a estar permitidos serán al aire libre y sin límite de personas. Con respecto aldesde el 12 de julio se vuelve a habilitar el turismo de reuniones, como congresos, conferencias y exposiciones. Habrá un estricto protocolo con todas las medidas de seguridad y una capacidad máxima de entre el 20% y el 30% según el tamaño del salón.Empero, las restricciones que no se modifican tienen que ver con laque seguirá prohibida entre la medianoche y las 6 de la mañana; lasen domicilios particulares que seguirán prohibidas; las, que continuarán funcionando de manera remota; losque solo permitirán en espacios abiertos, con un máximo de diez personas. Así lasse mantienen en su fecha original, es decir, del 19 al 30 de julio.