Variable Delta: Río Negro refuerza los controles para viajeros provenientes del exterior

El gobierno de la provincia de Río Negro informó este miércoles el esquema sanitario para los viajeros provenientes del exterior, en el marco de las medidas que se impulsan para retrasar el arribo de la variable Delta del Covid 19.

Entre los nuevos requerimientos, se agrega la presentación de una prueba contra el SARS-CoV-2 con resultado negativo "realizada al ingresar al país", junto con el mantenimiento de un aislamiento preventivo por diez días de carácter obligatorio.La disposición impacatará en mayores de seis años, que regresen al país, y los costos deberán ser afrontados directamente por los propios viajeros.Además, deberán registrar el ingreso al distrito conforme los protocolos de acceso específicos y cumplir con las pautas de control y seguimiento a través de la aplicación y el sitio web, donde cargarán la prueba para SARS-CoV-2."Estas personas tendrán que realizar un aislamiento preventivo de diez días a contar desde el resultado negativo de la prueba al ingresar al país, en el domicilio particular denunciado al ingreso y realizarse una nueva prueba para SARS-CoV-2 transcurridos siete días de aislamiento", indicó la gobernación a través de un comunicado oficial.En el caso de aquellas personas que se encuadren en las categorías de personal docente, no docente, niñas, niños, y adolescentes en etapa escolar, también "deberán cumplir un periodo de aislamiento de 14 días".En estos casos el seguimiento se realiza telefónicamente y con visitas domiciliarias, "en primera instancia para corroborar que el paciente esté cumpliendo el periodo de aislamiento y, además, como evaluación del estado de salud o para ver si la persona requiere de alguna medicación o atención especial", explicaron.Para aquellos casos en que el aislamiento preventivo se haya realizado fuera de la provincia, "al ingresar a ésta deberá cargar en "Circulación RN" una certificación de cumplimiento del aislamiento preventivo emitido por la autoridad sanitaria local".De no contar con dicha certificación, deberá cargar en "Circulación RN" el resultado negativo de la prueba de SARS-CoV2 realizada al ingresar al país y la prueba para SARS-CoV-2 efectuada a los siete días.Finalmente, ante el supuesto de haber tenido resultado positivo en el control de ingreso al país, deberá cumplir con el aislamiento obligatorio en los términos de la Decisión Administrativa N° 268/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación.