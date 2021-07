La razón de la carta de Macri: van a revisar las visitas a la Rosada de involucrados en el caso Correo

no sólo la justicia comercial nacional rechazó su intención de mandar el expediente a tribunales amigos porteños sino que además se reactivó la causa penal que el juez federal Ariel Lijo tenía dormida

El juez federal Ariel Lijo se despertó y activó la investigación por la presunta defraudación intentada en el acuerdo secreto entre el Correo Argentino de SOCMA y el Estado, cuando el expresidente Mauricio Macri iniciaba su Gobierno y aprobó una condonación de la deuda que, según la fiscalía, ascendía a más del 97% del total

De vacaciones por Europa y en pleno fin de semana, sorprendió - aunque no tanto -al lanzar una carta titulada "Persecución y venganza" en la que asegura que él y su familia son víctimas de una embestida del Gobierno en el marco del escándalo por lamantiene desde hace 20 años con el Estado y que durante su mandato intentó autocondonarse. Sin embargo, el momento no es casual:"El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA", escribió Macri o sus escribas en la misiva que publicó ayer en su cuenta personal de Facebook.El ex presidente ofreció un relato de lo sucedido con expediente comercial de Correo Argentino: "Voy a explicar en esta carta algunos aspectos de lo que está pasando en la causa del Correo para que la opinión pública tenga claro que no solo está en juego la integridad de mi familia, sino la idea misma de justicia. Esto que me está pasando a mí no le puede pasar a ningún otro argentino"."Espero que la Sra. Jueza Marta Cirulli y las Sras. Camaristas María Lilia Díaz Cordero y Matilde Ballerini se den cuenta de que todavía están a tiempo de frenar estos atropellos. Tienen en sus manos la responsabilidad histórica de preservar los tribunales como el último espacio en donde un ciudadano puede encontrar protección judicial ante los atropellos, la corrupción y la venganza", dijo como para meter presión explícita con nombres y apellidos.Y para completar, se metió en el lugar al que apuntan una y otra vez desde Juntos por el Cambio y mezcló la cuestión judicial persona con la comparación entre Argentina y Venezuela: "Ojalá la Justicia Comercial no quede en la historia como un protagonista responsable de haber contribuido a transformar nuestro querido país en Argenzuela".Cabe recordar que Lijo tomó declaración indagatoria al ex ministro de Comunicacionesa mitad de 2018, hace casi tres años, y sigue sin definir su situación penal. También que nunca llamó a Macri para esa instancia, pese a que es parte de los investigados.No obstante, Lijo ahora tuvo que activar la cuestión y pidió el listado oficial de accesos a la Casa Rosada de todos los involucrados en la trama de negociaciones previas. Si bien Macri apuntó a la fiscal Gabriela Boquín y a la jueza del concurso de acreedores Marta Cirulli, está claro que el avance en el caso penal se suma a la preocupación que le genera tener que pagar la deuda con su empresa, SOCMA, y que las posibles consecuencias alcancen a sus hijos, a quienes él metió en el problema.Según informó Ámbito, Lijo. Ocurre tras emisiones de C5N en las que se expusieron las. Entre ellos -lo que desató la furia de Macri- la de, el hijo mayor del expresidente. El magistrado quiere esos videos.Se suma a que en marzo se conoció una, antes de que el escándalo saltara a la opinión pública. El listado de números involucra uno a nombre de “Presidencia”.La jueza comercial Cirulli realizó el 28 de junio de 2016 la audiencia donde se plasmó el acuerdo que para Boquín era abusivo y perjudicial para el Estado y proyectaba una quita en el plazo para pagar la deuda de $70 mil millones. De un teléfono a nombre del Gobierno de la Ciudad con el que existe el mayor número de llamadas, un total de 763 contactos, 18 de ellos fueron durante ese mes, incluyendo 5 el 14/6, 2 el 24/6 (uno de media hora de duración) y uno un día antes de la audiencia (11 minutos), al que siguieron al día siguiente de que se hubiese rubricado el acuerdo y cuando nada de lo acontecido era público.El mismo día de la audiencia, hubo 5 comunicaciones con ese teléfono terminado en 64. Ese mismo día recibió otro llamado de un número de “Presidencia” que duró pocos segundos. El 21/6, siete días antes de la audiencia, “Pepín” recibió 3 llamados de Germán Garavano en los que conversaron durante 13 minutos. Pero lo más interesante lo ofrece el apartado que detalla los llamados al abonado terminado en 654 a nombre de Sideco Americana, la controlante formal del Correo."Pepín" Simón hablaba casi todos los días desde abril de 2016 y esos diálogos continuaron en mayo, más espaciados, y el 16/6 –doce días antes de la audiencia- lo llamaron, lo mismo que un día después de la misma. En ese momento era cuando hicieron presentaciones mejorado la oferta, según el expediente comercial. Hablaron pocos segundos. Entre el 1 de junio y el día anterior a la audiencia existen 4 llamados al Estudio Tonelli que percibió más de $4 millones en honorarios según denunció la justicia como parte de una maniobra de vaciamiento de la concursada.Fue en simultáneo a los llamados que “Pepín” hacía al entonces Procurador del Tesoro Carlos Balbín, a quien llamó el mismo día de la audiencia con Correo y casi a diario durante todo julio de ese año. Tres días antes de que haya un dictamen fiscal contrario a las aspiraciones de Correo, Rodríguez Simón hace 7 llamados a Balbín entre las 14.43 y las 19.58. Luego no hubo más intercambios.La fiscal Boquín disctaminó con un contundente texto a ese acuerdo el 30 de diciembre de 2016, antes de que trascendiera públicamente. Dos días antes, “Pepín” habló 9 veces con Garavano, entre salientes y entrantes. El 8 de febrero de 2017 el caso se hizo famoso, cinco días antes de que Boquín amplíe su dictamen. Recibió varios llamados de un número de Secretaría de Presidencia de la Nación finalizado en 180. El 17 y 18 de febrero se suceden 6 comunicaciones entre “Pepín” y Sideco, y tres con José María Torello. Entre febrero y junio aproximadamente el caso Correo queda en la Sala B de la Cámara Comercial. El 6 de diciembre de 2017 la Cámara rechazaría recursos de la concursada.A partir del 2 de mayo de 2018, cuando la familia Macri obtuvo un revés en su ofensiva contra la fiscal Boquín (que sigue al día de hoy), “Pepín” continuó con una serie de conversaciones. Uno del misterioso número más frecuentado a nombre del Gobierno de la Ciudad el mismo día y luego contacos con el Estudio Tonelli.Hace más de un año, Macri ysu equipo y voceros vienen planificando la idea de que sufre "persecución" con el caso Correo, que tendría como objetivo poner en duda un fallo adverso en la justicia comercial, con el impacto en los bienes familiares, y consecuencias penales.En este sentido cabe el mensaje que Nieto le envió hace más de un año y que consta en la justicia: "Buen día Mauricio. Esto publicó CFK recién. Sumado a su saludo de ayer por el día del periodista, en el que también te acusa de espionaje, y las críticas de Cafiero del fin de emana, creo que es un buen escenario para empezar a instalar que hay una persecución político judicial cuyo único objetivo es distraer la atención de la situación social y económica de la Argentina".Le advierte que "están viniendo con todo" y le aconseja qué podría hacer: "Pero sí para empezar a decirlo en off y para que nuestros voceros lo empiecen a instalar. Ella está muy subida al tema, eso le va a dar credibilidad a nuestra denuncia de persecución, nos está dando el pie perfecto (y no creo que pare)".Después de eso, voceros del macrismo duro, como Hernán Lombardi, Pablo Avelluto, Miguel Ángel Pichetto, Laura Alonso, Fernando Iglesias, replicaron el tema.