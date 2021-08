"Los exitosos argentinos en el exterior": la campaña con el Papa y Messi que ridiculiza medios que alientan irse de Argentina

se trata de una crítica a la incesante publicación de notas en medios gráficos y portales de internet con historias de argentinos que se fueron al exterior, abandonaron sus profesiones para trabajar en oficios de menor "calidad" y así y todo triunfaron y ganaron dinero

Con este meme me sumo a la campaña “en el exterior estamos mejor” que llevan adelante algunos medios nacionales, que causa gracia, pero es realmente triste.



¿Y si, por una vez, prueban apoyando al país y a las y los argentinos que le dieron la posibilidad de ser "tan exitosos"?







Una ingeniosa e irónica campaña se viralizó en estos día y hasta provocó que un ministro del Gabinete nacional se sumara a la movida:, es el título de la movida espontánea de redes sociales que tiene, como principal foco, el estilo de notas que publican muchos medios diariamente, principalmente Infobae.Una sorpresa que se añadió hoy a la movida es que el propio ministro del Interior,, se sumó y retuiteó la foto del Papa que un usuario había colocado con tipografía del famoso portal de noticias antes mencionado, relatando la historia de Jorge Bergoglio como la de un argentino emigrante exitoso más., señaló De PedroEl meme, con estilo Infobae, que publicó el funcionario es una falsa nota titulada: "Sociedad. En Argentina trabajaba como Cardenal. Se fue a Europa y ahora es Papa". Acompaña la imagen del Sumo Pontífice, oriundo de Buenos Aires.Otros memes y mensajes sumados a la "campaña" aportaban en el mismo tono: "Argentino que se va a vivir al exterior triunfa inevitablemente. Y si no me creen... pregúntenle a Messi"."Era financista, no consiguió empleo en Argentina. Fue a Europa y ahora es reina", junto a la imagen de Máxima Zorreguieta, es otro ejemplo.Otro: "No conseguía trabajo en la Argentina. Se fue a México, pateó una piedrita y lo nacionalizaron, le dieron la 10 en la Selección y la cinta de capitán. Ya es máximo ídolo", en referencia a Funes Mori.Incluso, hay un meme con Messi que involucra una ironía contra las insólitas acusaciones del macrismo contra los jóvenes rosarinos, que hoy se confirmó que no sigue en Barcelona. "En Rosario soñaba con ser sicario o soldadito, se fue a Europa y ahora triunfa", reza el título formato Infobae con la imagen del capitán de la selección nacional.