Como si no hubiera gobernado, Macri habló de la "dificultad" de Toyota "para reclutar personal con secundario"

La dificultad de Toyota para reclutar personal con secundario completo que pueda entender textos mostró nuevamente la tragedia educativa. La valiente columna que publicó Tiramonti analiza por qué el sistema público es un simulacro donde unos hacen que enseñan y otros que aprenden https://t.co/RPbQ6w9pW6 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 12, 2021

Mauricio Macri compartió una columna publicada en el diario La Nación que se hace eco de una declaración del titular de Toyota en Argentna quien había dicho que no había podido completar 200 empleados por la falta de secundarios completo. El expresidente dijo que es "una tragedia educativa".e Herrero quien había declarado que "se nos hace difícil en nuestra área geográfica encontrar esas 200 personas con secundario completo, porque en Buenos Aires se perdió el valor de un secundario. Y se les hace difícil hasta leer un diario. Tenemos que trabajar, con nuestra responsabilidad social, en la educación de la Argentina hacia el futuro”.Esta fake news fue desmentida por el gobernador Axel Kicillof quien manfiestó:Luego de que trascendiera que la empresa tenía problemas para conseguir empleados con estudios secundarios, un estudio indica que en la Argentina, el 31 por ciento de los jóvenes de hasta 24 años no pudo completar ese nivel educativo.En la misma franja etaria, pero de familias con altos niveles de ingreso, la cantidad de personas que terminan el secundario se eleva al 88 por ciento. Por otro lado, los datos de la cartera educativa proporcionados por IDESA y correspondientes a 2.019, es decir sin que llegue a repercutir la pandemia del coronavirus, el 47 por ciento de los estudiantes no alcanzan nivel satisfactorio en lengua y matemática: el mismo porcentaje se eleva al 81 por ciento en caso de los alumnos de establecimientos públicos.