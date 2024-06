En apoyo a la Ley de Bases: los gobernadores de Juntos por el Cambio se reúnen este martes

En las últimas horas el Gobierno consiguió un apoyo político clave que, si bien no está asegurado se traduzca en votos positivos en el Senado, lo posiciona mejor para que salga la Ley de Bases y el paquete fiscal mañana. Ayer por la tarde los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio pidieron públicamente que se apruebe el megaproyecto del oficialismo, este martes mantendrán una reunión virtual para ratificar y consolidar su posición.La reunión de los 10 mandatarios será virtual y antes del mediodía.Este martes por la tarde cuando se difundió un comunicado con la firma de los 10 gobernadores que forman parte del PRO, la principal fuerza política aliada de La Libertad Avanza: Jorge Macri (CABA); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Gustavo Valdés (Corrientes); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).La firma de Pullaro generó polémica luego de que el dirigente de la UCR Emiliano Yacobitti, mano derecha de Martín Lousteau, asegurara en un posteo en su cuenta de X que el comunicado era “falso”. Cerca del vicerrector de la UBA afirmaron que la firma de Pullaro, muy cercano a ambos dirigentes, se había incluido sin su consentimiento.Sobre el tema hablo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ayer en TN. “. Yo adhiero a ese comunicado. Están todos ahí. Voy a cuidar mucho este espacio. Salió el comunicado antes de que hubiera un ok de todos los integrantes y eso está mal”, explicó el alcalde porteño.Y remarcó Macri: “En realidad no lo firmó nadie. Mañana (por hoy) va a haber un zoom”Ante ese escenario, fuentes cercanas al gobernador admitieron a Infobae que hubo algún malentendido, aunque aseguraron que el apoyo está garantizado.Cabe destacar que el gobernador santafesino compartirá este mediodía un acto con Patricia Bullrich en Rosario y, posteriormente, dará una conferencia de prensa, en la que se podría referirse al tema.El comunicado fue difundido ayer por la tarde se refería al sesión especial del Senado de este miércoles. “Cualquier dilación que pueda ocurrir en el trámite legislativo puede afectar no sólo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales”, advertían.En ese sentido,“No hay más tiempo que perder. La mayoría de las provincias ha manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el Presidente de la Nación y el gobierno nacional”, remarcaron.En el mismo sentido, resaltaron: “Necesitamos dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal, apuesta a la inversión privada y moderniza su sistema laboral. Todos estos ejes han encontrado un consenso mayoritario entre el oficialismo y un sector de la oposición constructiva y dialoguista”.