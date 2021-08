Bullrich vs Maslatón: caliente debate porteño entre macristas y libertarios con denuncias de "súper valijas"

.@PatoBullrich Patricia, esta vez te va a fallar el operativo. Después de venderte a Sombrilla por una súper valija dejando a todos en banda, ya no te cree más nadie. Es tu personalidad política, sos doble agente desde que los tiempos Montoneros y hacés siempre lo mismo. pic.twitter.com/6xQ1yj652H — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) August 25, 2021

La interna porteña entre los libertarios y el macrismo gana cada vez más peso. Ahora son "los halcones" del espacio los que salen al cruce de los referentes que no pudieron sumar a la coalición, y fue la propia Patricia Bullrich la que acusó de "doble agente" al economista Carlos Maslatón."Convoca liberales para mostrar que él es bueno, infiltra sus estructuras, después va y los vende por plata al ventajita de Massa".respondió el economista sugiriendo que renunció a su candidatura legislativa por un acuerdo económico con Larreta.Esta semana, Ricardo López Murphy había dicho que no debatía con Vidal porque "no debate con el marketing y sonrisas". "aseveró el ex ministro del desastroso gobierno de Fernando de la Rúa -pese a que presiona para que no se lo mencione- en diálogo con Viviana Canosa."No quiere debatir nadie porque están convencidos que la política se tiene que hacer con marketing y sonrisas. Se los he pedido a todos muchas veces. Todo el mundo sabe que el debate es vital porque no hay nada más transparente", insistió.en perjuicio del triunfo que buscaba obtener Larreta repatriando a Vidal a la Ciudad.Ante ese escenario es que en el comando de campaña del PRO en la Ciudad¿Omitió todo esto Bullrich en su ataque a los liberatarios? El tiempo dirá.