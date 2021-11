Larreta contra el gobierno nacional: "Tienen que aceptar la derrota para cambiar el rumbo"

El jefe de gobierno contradijo al expresidente Mauricio Macri al responder que "no hay ninguna transición, tenés un gobierno elegido hasta diciembre de 2023".

la movilización convocada por el Frente de Todos para mañana "me resulta extraño que vayan a festejar una derrota, me preocupa porque eso supone no reconocerla y que no van a cambiar".

Durante el acto en el cual anunció medidas sanitarias,y agregó, "o entendieron y nos mienten, que no van a hacer una corrección, que es lo que la gente pidió, un cambio de rumbo".En ese sentidó indicó que, remarcó que "desde los datos no hay mucho que discutir” y manifestó que "el domingo ganaron todos los argentinos que expresaron que quieren un cambio y dijeron basta, en todas las provincias vimos esa esperanza”.Sobre la convocatoria al diálogo de Alberto Fernández comentó,e indicó que todo se va a dar en el Congreso, que es donde corresponde. A su vez, hizo alusión aPara cerrar, Larreta insistió en que ", que basta de inseguridad, que basta de escuelas cerradas, que se trabaje en un plan económico" y acotó. "La gente gritó por un cambio”, concluyó.