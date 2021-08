Pese a que "la pandemia no terminó", Vidal hizo campaña con Quirós 13 de los 20 días hábiles que lleva como candidata

el titular de la cartera sanitaria porteña Fernán Quirós se mostró junto a la precandidata por la Ciudad de Buenos Aires en múltiples actividades de campaña, como si aspirara a una banca

























Vale recordar que luego del cierre oficial de listas de, la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires,,comparó losAsí se refirió a la medida del jefe de Gobierno porteño,, deuna candidatura del ministro de Salud porteño,, en comparación a la candidatura depor ese entonces ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.Sin embargo, por una decisión ética del presidente de la Nación,todos aquellos funcionarios públicos que se convirtieron en candidatos para las elecciones legislativas de este año renunciaron a sus cargos para dedicarse a la campaña de lleno y no entorpecer sus funciones en el Estado.A diferencia de esto y pese a no ser candidato,Es que la propiahabía ponderado en declaraciones radiales que, y lo comparó con la decisión tomada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof de apostar porcomo segundo en la lista bonaerense, detrás desentenció la precandidata a diputada nacional.No obstante tanto el ex ministro de Salud bonaerense como la ex titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales renunciaron a sus funciones para volcarse a la campaña así como todos los candidatos del Frente de Todos que se encontraban a cargo de diferentes dependencias del Estado.En tanto, el ministro de Salud de Larreta no es candidato pero se mostró en al menos 13 de los 20 días hábiles que la ex Gobernadora de la Provincia lleva en campaña junto a ella en diferentes actividades. Algo fácilmente comprobable al ver que en el instagram oficial de la ex “orgullosamente bonaerense” el último mes se pueden observar todas las acciones de campaña en las que se mostró junto a Quirós.Es contradictorio recordar que al cuestionar a la candidatura de Daniel Gollán, la propia Vidal había expresado que. Supondríamos que esta posición ya no es la que sostiene la –ahora- oriunda de Flores que realizó charlas, recorridas, y caminatas junto al titular de la cartera sanitaria porteña.