Un OVNI siguió a un avión de Aerolíneas Argentinas durante 10 minutos, según pasajeros

algunos pasajeros y miembros de la tripulación habrían asegurado haber observado un OVNI (Objeto Volador No Identificado) volar al lado del avión

En un hecho misterio, reportaron un episodio durante el vuelo de Aerolíneas Argentinas AR 1844, que ayer viajó desde Buenos Aires a Tierra del Fuego:La aeronave de la línea de bandera, con capacidad para 96 pasajeros, despegó desde el aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20.52. El viaje, según reportan, duró tres horas y culminó en el aterrizaje en el aeropuerto Gobernador Ramón Trejo Noel de Río Grande 18 minutos antes de lo previsto, según informó el portal La Opinión Austral.Sin embargo, el episodio llamativo habría sucedido a los minutos del despegue, cuando numerosas personas - dicen los reportes periodísicos - habrían observado algo similar a una esfera naranja, extraña, al lado del avión. La inicial presencial desapercibida se convirtió en otra cosa debido a que su presencia se habría extendido por 10 minutos.Según la descripción de los testigos, el presunto OVNI cambiaba de diámetro, crecía y se achicaba. Esto generó temor entre los pasajeros. La misma versión periodística indica que incluso una mujer habría manifestado el miedo llorando.La imagen dentro de la aeronave era de la mayoría de los pasajeros registrando las escenas desde sus teléfonos celulares. El supuesto OVNI, sin embargo, minutos después desapareció. No obstante, durante el aterrizaje, señala la versión, en la ciudad del norte fueguino volvió a aparecer.El avión, un moderno Embraer ERJ 190 bimotor, transcurrió el vuelo con total normalidad. Los pasajeros sin embargo, vivieron una situación que probablemente recordarán. El uusuario de Twitter @SebasTempone publicó un video atribuido a la situación descripta.El administrador de Aeropuertos Argentina 2000 en la terminal aérea local, Alberto Luna, dijo hoy en Radio Fueguina que "es mentira, nadie comentó nada, el comandante no dijo nada y los pasajeros no dijeron nada, alguno lo habrá soñado", y agregó que "yo les puedo decir por lo que he visto en el aeropuerto que esto es saraza".