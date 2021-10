"No sé si reírme o llorar": Cristina cruzó a Macri por falta a la indagatoria para dar clases

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó con indignación pero también ironía al ex presidente Mauricio Macri, quien anoche anunció en redes sociales que dará clases en Estados Unidos a pesar de que está citado dar explicaciones en declaración indagatoria mañana ante la Justicia argentina por el espionaje a familiares de los submarinistas del ARA San Juan

La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia. pic.twitter.com/jEFUOKPmOB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 6, 2021

, fue la expresión de la ex jefa de Estado en su cuenta personal de Twitter y otras redes sociales.Macri fue llamado para mañana al juzgado de Dolores para dar su declaración indagatoria por el presunto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan. El juez federal subrogante de Doloresdispuso que la Policía Federal intente notificar en diferentes domicilios al expresidente, de quien figuran según distintas bases de datos entre 4 y 5 domicilios distintos.El ex presidente ya había hecho trascender que no se presentaría, pero ahora - sin hacer referencia a que no se pondrá a derecho - ya oficializó que tiene otra actividad en EEUU, al anunciar que daría clases en el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida. "Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina", publicó Macri., agregó el ex presidente.Además, según la información que dio a conocer, luego viajará a Qatar por sus funciones como titular de la Fundación FIFA. Hoy, el mismo juez Bava le impidió salir del país a Gustavo Arribas, ex jefe de la AFI macrista, por la misma causa en la que Macri no se quiere ajustar a derecho.De todos modos, mañana al menos su abogado, Alejandro Lanusse, deberá presentar al menos algún escrito en el que pida prolongar la citación, ya que de no hacerlo Macri podría ser declarado en rebeldía.