Cristina Kirchner en Parque Lezama: Este 9 de julio no alcanza con recordar la independencia

La expresidenta Cristina Kirchner grabó un audio por el 9 de julio, en el marco de un festival organizado por la militancia, en Parque Lezama. Desde su casa en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, afirmó que "no alcanza con recordar la independencia”.CFK alertó: "Les debemos al Fondo Monetario más de 65.000 millones de dólares, los 45.000 que le dieron a Macri, más los 12 que le dieron a Milei hasta ahora, porque pueden ser más, porque le han prometido una apertura de 8.000 millones más. Y se lo debemos al prestamista de última instancia, que es el Fondo".CFK subrayó que "Milei incumple las metas que el mismo acordó con el Fondo Monetario". "La Argentina no produce suficientes dólares para desarrollarse y al mismo tiempo pagar el endeudamiento cereal, compulsivo y fugador ante los gobiernos de Macri y de Milei", denunció.Además, remarcó que el gobierno hace desaparecer a "la clase media argentina". "Como el modelo de la peruano, quieren que se consolide un país para el 30% más rico y el resto, querido, condenado a vivir sin movilidad social, sin dignidad, sin futuro"."No solo se endeuda el país, sino que también las familias. El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tiene más de tres deudas a la vez. El 70%, no, el 76% de sus deudas. No tienen cómo pagarlas", advirtió."Cada cuatro de esas deudas, tres se originaron en el 2024 durante el primer año del economista experto en crecimiento con o sin dinero. Deuda para las tarjetas, deuda para los servicios, deuda para la comida, las compras fiadas, los impuestos, deuda para el alquiler, hasta para los remedios. Este es el modelo de Milei: deuda pública, deuda familiar y deuda privada, como ya hemos empezado a ver", ejemplificó.A su vez, señaló: "Empresas que caen en default, fábricas que suspenden la actividad y personal o directamente despiden y comienza otra vez a estenerse. Como en los 90, miedo a quedarse en la calle sin trabajo y por lo tanto se acepta cualquier condición de laburo sin necesidad de ninguna reforma de flexibilización laboral"."Necesitamos cabeza, corazón y coraje. Esa independencia, que tanto costó construir, que llevó a nuestros próceres a sacrificar sus vidas, es la que está en peligro y es la que tenemos que volver a defender y construir. Y esa tarea nos toca a todos nosotros, a los perdedores. Si no lo hacemos nosotros, no lo hacemos nunca más. Tenemos que pedir también que nos acompañen, porque lo vamos a hacer, como ya lo hemos hecho", cerró.