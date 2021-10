La Justicia congeló los bienes de la madre y a la hermana de Alberto Nisman por presunto lavado

el juez federal Julián Ercolini ordenó el congelamiento general de los bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, también del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón, en la investigación sobre posibles maniobras de lavado de dinero encabezadas por el ex fiscal fallecido

Finalmente se tomó una decisión en un expediente que venía postergado:El núcleo de la causa es que Nisman es investigado porque tenía una. Como titulares de la misma figuraban Garfunkel, Sandra Nisman y Lagomarsino.Poco después de un mes de la muerte del fiscal, su ex pareja, la jueza, entregó los datos a la Justicia que permitieron, en una investigación que sufrió frenos constantes, llegar a las conclusiones que parecen arribar ahora. Además, en la investigación patrimonial se detectaron bienes polémicos, como inmuebles en Uruguay, un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo y un auto de alta gama. Hay un peritaje ordenado y supuestamente en marcha, pero el caso tampoco puede avanzar demasiado por decisiones pendientes la Corte Suprema.Lo que. En el formulario inscribió como titulares a Garfunkel, a su hermana Sandra y a Lagomarsino con ese propósito: esconder fondos no justificados.En cuanto a sí mismo,. La Fincen, que es el organismo antilavado estadounidense, bloqueó la cuenta por esas anomalías.El rol de Picón aparece al haber hecho un depósito de unos USD 200 mil, precisó Página 12, y a la vez figura en la investigación como titular del Audi Q3 que usaba Nisman. Arroyo Salgado se había enterado de su existencia, al parecer, porque, tras la muerte del fiscal, Sandra Nisman le comentó que no lograba acceder a la cuenta porque no tenía la constraseña. En el banco le dijeron que la tenía Lagomarsino.Rodolfo Canicoba Corral, el primer juez que investigó la causa, y el fiscal Juan Pedro Zoni, llegaron a citar a indagatoria a todos. Pero la Cámara Federal lo sacó de la investigación por supuesto temor de parcialidad ante el pedido del abogado de Garfunkel, Pablo Lanusse, que es el mismo que ahora defiende a Mauricio Macri en las investigaciones por espionaje ilegal.Canicoba había dicho públicamente que estaba convencido del lavado de activos. A Zoni, que investigaba con determinación varios casos de corrupción macrista, lo sacaron de Comodoro Py tiempo después por decisión del procurador interino Eduardo Casal. El mencionado fiscal avanzaba a paso firme en el escándalo del Correo y el intento de autocondonación de Macri. Allí el abogado también es Lanusse.El caso pasó al juzgado de Claudio Bonadio, y después de su muerte tuvo dos jueces más. Hubo mucha resistencia a avanzar con un caso que venía a exponer la posible corrupción de un fiscal federal. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó en enero varias medidas de pruebas relevantes. Embargó bienes bajo sospecha, ya que podrían ser decomisados en un futuro por el tenor de la investigación, pero el tribunal de alzada revocó esa decision porque dijo que era "desmesurada" y no había sido justificada.Ercolini, que es subrogante, ahora dictó la inhibición general de bienes y, en su resolución, detalló las sospechas sobre algunos de ellos en particular.