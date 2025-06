Notificaron a la Cámara Nacional Electoral de la inhabilitación de Cristina Kirchner para ejercer cargos públicos

La Cámara Nacional Electoral quedó notificada de la vigencia de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por parte de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios cuya condena dejó firme ayer la Corte Suprema en la causa Vialidad.El presidente del Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Gorini, envió un oficio a la Cámara para comunicar lo dispuesto en el veredicto que se emitió al terminar el juicio oral el 6 de diciembre de 2022 y que ahora confirmó la Corte, informaron fuentes judiciales."Este tribunal dispuso -en lo que aquí interesa- la imposición de la pena contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, condenada a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”, se informó a la Cámara Nacional Electoral.En el caso de la ex presidenta es “considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.Además, quedaron inhabilitados el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, el de Obras Públicas José López y los de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. La Corte dejó firmes sus condenas por administración fraudulenta en la causa Vialidad.