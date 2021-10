Fernández viaja a Europa para participar de la cumbre del G20 y la conferencia de cambio climático

El presidenteviajará mañana a Italia para participar de la, un foro que reúne a las principales economías del mundo y las naciones en desarrollo, que tendrá como eje central lay luego se trasladará a Escocia para intervenir en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26).Fernández partirá mañana a la noche desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de la localidad bonaerense de Ezeiza hacia Roma, donde estará acompañado por el canciller, el ministro de Economía,y el embajador argentino en Washington y representante argentino en el G-20,Antes de irse del país, sin embargo, el presidente Alberto Fernández inaugurará, junto al intendente localla, un evento que reúne a más de 330 expositores locales y regionales en un predio ubicado en ese municipio de la provincia de Buenos Aires.La 16° Cumbre del G-20 se hará el sábado y domingo en el centro de convenciones La Nuvola (La Nube), del barrio EUR de la capital italiana, de manera presencial, a diferencia de la realizada el año pasado en Arabia Saudita, que fue virtual debido a la pandemia del coronavirus. Allí, el Presidente volverá a postular la necesidad de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media ante el "como lo hizo la semana pasada en un foro de finanzas del G-20.Además de la cumbre en sí, el jefe del Estado entablará reuniones bilaterales a definir y se reunirá en Roma con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la renegociación de la deuda argentina con el organismo internacional. De este modo, el jefe de Estado argentino y Georgieva se verán por segunda vez en menos de seis meses, luego del encuentro que mantuvieron también en Roma el 14 de mayo último.En aquella oportunidad compartieron la primera reunión presencial, una charla "constructiva y franca" de una hora y media en el hotel Sofitel, en la que coincidieron en llegar a un acuerdo "lo más rápido posible" sobre la renegociación de la deuda, sin que se le ", según le planteó el mandatario en el encuentro. En la nueva reunión con Georgieva, el jefe de Estado insistirá con un mayor plazo para el pago de la deuda con el organismo internacional de crédito, con el cual tiene vencimientos por 17.800 millones de dólares en 2022, US$ 18.800 millones en 2023 y US$ 5.000 millones en 2024, revelaron fuentes oficiales.Ya el 22 del mes pasado la Argentina canceló con el FMI una deuda por US$ 1.880 millones que se cubrieron con los Derechos Especiales de Giro (DEG), los que llegaron el 23 de agosto último como parte de la asistencia del Fondo por la pandemia a sus países miembros, equivalente a US$ 4.334 millones. Para lo que resta del año, el Gobierno debe pagar US$400 millones en intereses el mes próximo y otros US$ 1.880 millones el 22 de diciembre. Además, FernándezTanto en la reunión con Georgieva como en eldonde el lunes y martes próximo se desarrollará la COP26, el mandatario argentino insistirá en que "los canjes de deuda por acción climática, los mecanismos de pago por servicios ecosistémicos y el concepto de deuda ambiental que ostentan los países menos desarrollados son otras claves para la salida de la crisis" del medioambiente, como apuntó en la cumbre latinoamericana sobre cambio climático, en la que participó por videoconferencia el 8 del mes pasado.La Cumbre del G20 tendrá dos ausencias importantes, la de los presidentes de China,y de Rusia,Xi Jinping no participará del encuentro, mientras que Putin "confirmó su disposición a participar de la cumbre por videoconferencia", según informó el Kremlin a la agencia de noticias Sputnik, tras una conversación telefónica que el presidente ruso tuvo con el premier italiano, Mario Draghi.Además, hace unos días Putin dijo que es posible que no asista a la conferencia mundial sobre el clima COP26,, y tampoco se espera que lo haga Xi, según señalaron funcionarios británicos citados por la BBC, tanto por los protocolos de China en torno al coronavirus como por preocupaciones genuinas de no poder protegerlo frente a la Covid-19 en el extranjero. En Roma tampoco estará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; mientras que el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, aún no confirmó su participación.