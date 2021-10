Declara Macri: los 6 hechos de espionaje a familiares del ARA San Juan que la justicia tiene probados

el ex presidente Mauricio Macri se presenta este mediodía, a las 12, a declarar en indagatoria antes el juez de Dolores, Martín Bava, en el marco de la causa por espionaje ilegal realizado sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan durante el gobierno de Cambiemos

La Justicia, según surge del expediente y concentró una publicación de la agencia Télam, Macri es acusado de la organización de al menos seis hechos de espionaje ilegal que incluyó rastreo de redes sociales, seguimientos en la vía pública y hasta el monitoreo de una misa de homenaje, siempre con toma de fotos

Después de haber faltado a las dos primeras citaciones,El ex mandatario había sido llamado dos veces. A la primera no asistió porque estaba fuera del país y decidió no modificar su agenda. A la segunda no asistió argumentando que su abogado no había podido tomar vista del expediente a tiempo. Ahora asiste casi sin opción porque el magistrado subrogante lo citó bajo apercibimiento de llevarlo a declarar detenido, dado que es la tercera.Macri está imputado desde hace más de un año en el marco de la investigación por supuestas maniobras de espionaje ilegal que, según el expediente, ocurrieron con el propósito de monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino "desde la perspectiva de la afectación a la imagen de la gestión de gobierno".Por eso, el juez Bava acusa a Macri de haber ordenado y posibilitado, entre diciembre de 2017 y finales del 2018, "la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".En el expediente, al igual que en otros tres juzgados, están procesados los titulares de la AFI de la gestión Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La multiplicidad de expedientes por espionaje ilegal coloca serias dudas en hasta qué punto de la cadena de mandos se conocía o desconocía estas actividades. Los dos ex jefes de la ex Side dicen que eran espías "inorgánicos". El ex presidente, se lava las manos y dice que él no ordenó nada, pero no descarta hechos sobre su "amigo más acostumbrado a las trampas" y la "Turca"."Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", dice la imputación que leerá hoy el juez Bava y que ya fue expuesta en el llamado a indagatoria.Las acciones ilegales "buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes", se indicó en la imputación.En declaraciones públicas previas a su indagatoria, el ex presidente Macri intentó desvincularse del supuesto espionaje, cuestionó a Bava y dijo que su citación a indagatoria tiene que ver con que el magistrado desconoce cómo trabaja la Casa Militar. La misma línea tomaron todos sus "voceros" del tema, como Hernán Lombardi y Miguel Ángel Pichetto.En primer lugar, acusa al juez Bava de ser "manifiestamente incompetente" porque, entre otras cosas, "el ARA San Juan no se hundió en Dolores", ni él trabajó en Dolores y "los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores".Por otra parte, el ex presidente dice que estos llamados a indagatoria son "intempestivos", que él "ni estaba en el expediente", pero es falso. "Yo no espié a nadie, ni mandé a espiar a nadie. Ni en esta causa ni en ninguna otra", se defendió Macri.Sin embargos. La denuncia la interventora del organismo lo ubicó expresamente como el "responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".Macri sostuvo que acusarlo por supuestas maniobras de espionaje ilegal "es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del Presidente, que a cada lugar que va tiene que naturalmente saber con quién se va a reunir".Aquí también el ex mandatario se confunde, porque"Todas estas tareas de inteligencia ilegal no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron", sostuvo el juez en la imputación de Macri.La justicia reconstruyó estos hechos en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. La causa indica que buscaban "influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban (los familiares) por el hundimiento" del submarino, ocurrido en noviembre de 2017 durante la gestión del gobierno de Cambiemos.Por estos hechos ya se encuentran procesados, entre otros, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Según precisaron los familiares y sus querellas a Política Argentina, es posible que luego de su indagatoria, ya sea que responda preguntas o presente un escrito, Macri sea procesado . Independientemente de las opiniones, es lo que suele ocurrir luego de las indagatorias.Los seis hechos que la justicia tiene probados:- Seguimiento de personal de la Agencia Federal de Inteligencia a Malvina Vallejos, hermana del Tripulante del ARA San Juan Celso Vallejos, el 15 de enero de 2018 a las 19.20 horas. Se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata por la misa por los dos meses de la desaparición del submarino. Le sacaron fotos junto a las demás personas que se encontraban allí y acompañaron las imágenes con un informe que quedó en el registro de los archivos de inteligencia de la AFI.El mismo día la AFI informó y fotografió lo que sucedía en el recinto del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Allí se realizó un acto vinculado con el cumplimiento del segundo mes de la desaparición del ARA San Juan. Se informó la presencia de familiares y allegados en el lugar y se destacó el "reclamo a las autoridades de la Armada Nacional reforzar la búsqueda de los 44 tripulantes y ser atendidos por el entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri".- El 3 de febrero del año 2018, personal de la AFI efectuó un informe en relación con los familiares del ARA San Juan que reclamaban la búsqueda del submarino y en particular respecto de Marcela Moyano –pareja del tripulante del submarino ARA San Juan Hernán Rodríguez-, Itatí Leguizamón –esposa del tripulante Germán Suárez-, Paola Constantini –esposa del Tripulante Celso Vallejos-, y Marcela Fernández –esposa de Alberto Cipriano Sánchez-.El informe daba precisión acerca de cuáles eran los reclamos que los familiares presentarían en la reunión a celebrarse en Casa de Gobierno el 6 de febrero de 2018 con el entonces presidente Macri.- En fecha cercana al 10 de febrero del año 2018, personal de inteligencia recabó información sobre Yolanda Mendiola -madre de Leandro Fabián Cisneros, tripulante del ARA San Juan-, y confeccionó un informe en el que se señaló que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al entonces Presidente Macri.- El 2 de abril del año 2018 Andrea Mereles -esposa de Ricardo Gabriel Alfaro Suboficial Segundo ARA San Juan- y Malvina Vallejos – hermana del tripulante Celso Vallejos- fueron seguidas y fotografiadas en el Golf Club de Mar del Plata por personal de la AFI de Mar del Plata. Macri estaba allí jugando golf. En esas circunstancias los mencionados parientes de víctimas intentaban entrevistar y entregarle una carta al entonces Presidente.Ante eso, agentes de la AFI también armaron un informe, al que agregaron los links de acceso a los perfiles de Facebook de Mereles y Vallejos, al igual que capturas de pantallas.- El 15 de noviembre del año 2018, cuando se conmemoraba el primer aniversario de la desaparición del ARA San Juan, Angélica Medina – familiar de un tripulante del buque "El Repunte"-, Guillermina Godoy – madre de Nahuel Navarrete Godoy, tripulante del Buque "Rigel"- , Mateo Navarrete – hermano de Nahuel Navarrete Godoy- y Hugo Amadeo –padre de Jonathan Amadeo, tripulante del Buque "Rigel"-, fueron seguidos y fotografiados en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata. Personal de la AFI de Mar del Plata armó con ello más de un informe dando cuenta de las actividades de esos familiares de víctimas.- En al menos otras diez (10) oportunidades se efectuaron seguimientos, se obtuvieron fotografías, se confeccionaron y elevaron informes, sobre el colectivo general de familiares y allegados de las víctimas de los hundimientos reseñados, con el objeto de conocer y hacer saber sus actividades, reclamos y movimientos.