Tagliapietra cree que Macri podría terminar procesado antes de las elecciones del 14 de noviembre

"Ya veremos que plantea, si sigue la línea de lo que viene diciendo intentará un planteo de incompetencia, que yo no veo viable, pero lo va a intentar"

el ex presidente tiene todas las garantías para defenderse, hacer su descargo, aportar la prueba que el crea a su favor y que hay instrumentos revisores

"Cuando resuelva la situación procesal de Macri, en el sentido que nosotros pensamos que lo van a procesar, esa resolución es apelable"

los espías transcribíann textualmente sus frases y se la remitían al entonces presidente Macri, "sería buenos que pudiera dar una explicaciones pero no lo va a hacer, ojalá nos dieran una respuesta ellos"

Mauricio Macri deberá presentarse mañana al mediodía en el juzgado de Dolores ante el juez subrogante Martín Bava para la citación indagatoria luego de haberse ausentado en los dos llamados previos

El abogado que representa a los familiares de los 44 submarinistasporque en virtud de lo que viene diciendo va a esgrimir una defensa con el sentido de exculparse y no de decir la verdad., sostuvo Tagliapietra en diálogo cony agregó que la convocatoria de JxC a Dolores es una falta de respeto.En este sentido resaltó que"y esto que ya es el colmo, además de presionar a la justicia, es una burla, por eso les pedimos, les rogamos, a los dirigentes que dejen a la justicia trabajar".Por eso, afirmó queTagliapietra manifestó que en la recusación que había solicitado el imputado no había aportado prueba, mientras la resolución del magistrado Martín Bava si está basada en pruebas y que, alertó.dijo y analizó que es muy distinta la resolución de un juez que puede no gustarnos o podemos no estar de acuerdo, a que el juez sea apartado por ser subjetivo.El letrado sostuvo que ellos quieren saber la verdad, ", la verdad no con que nos hayan espiado porque eso ya está probado, la verdad es ¿por qué?,", y acotó que dice al menos porque es lo que está demostrado en la causa pero que especulan con que hay muchas más actividades de espionaje que sufrieron que aun no pueden probar.A su vez comentó quey expresó que suponen que estas tareas de espionaje estaban vinculadas "con saber qué era lo que sabíamos y adelantarse a lo que nosotros pretendíamos hacer, plantear o exigir". "", reforzó Tragliapietra.La Cámara Federal de Mar del Plata le dio una mala noticia al ex presidente al denegar su pedido de recusación al magistrado por prejuzgamiento e imparcialidad.(para el 7 y el 20 de este mes) y podrá presentar un escrito y no responder preguntas.