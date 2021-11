FMI: 11 horas seguidas de negociación y nuevas alternativas para no caer en default

Tras el comunicado del G20 conocido el último domingo donde se recomendó al FMI, entre otras cosas, el análisis de la política de sobrecargos, pero, sobre todo, la creación de un fondo para asistir a los países más vulnerables (entre los cuales podría clasificar la Argentina), el Gobierno enhebró nuevos bríos en su intensidad negociadora a partir de cierta distención detectada en la cúpula negociadora del organismo, que también pareció interesado en retomar el diálogo.

El dato más importante (pero también hay otros que no se quedan atrás) es que tanto el presidentecomohan reunido nuevamente todas sus propuestas y esas iniciativas parecen haber ganado, en las últimas horas, cierto peso relativo en el marco de la discusión.Para ser precisos, en el Gobierno ven que el comunicado del G20 podría haber erosionado la obstinación de la burocracia del organismo de crédito para con la Argentina y parte de ese cambio cualitativo podría haberse comenzado a notar ayer.Ayer, tras participar de la cumbre del, el presidente habló con el ministro Guzmán que, aún en Roma hasta hoy, conversó por teléfono. El titular de la cartera de Economía cerró una jornada de negociación conla subdirectora para el hemisferio occidental y compartió con el mandatario su satisfacción por la intensidad del trabajo conjunto.Fueron casi 11 horas seguidas de las que también participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, y, por zoom, el jefe de la misión para la Argentina,y el director por el Cono Sur ante el FMI,. Cada uno tuvo su segmento técnico a lo largo del día e intervino en diferentes conversaciones. Si bien la naturaleza del encuentro fue técnico, la participación de Beliz le dio un marco distinto, político.Parte de la dinámica que tuvo lugar ayer, pudo incorporar sorpresivamente en la mesa de trabajo varios puntos que se conversaron hace tiempo entre las partes pero que, quizás, no habían sido tomados en cuenta por el Fondo para modelar el nuevo acuerdo o, al menos, para extender la negociación el tiempo que sea necesario.El Gobierno piensa que debe demostrar, primero que todo, que no quiere entrar en default. Para eso lleva pagados en el año u$s 2.470 millones al organismo y ayer realizó un nuevo pago. Quedan para las próximas semanas u$s 1900 millones más.dijo una fuente. Sin embargo, no hay seguridad en el Gobierno quequiera aflojar del todo la dureza de su posición, por lo que según pudo saber este medio, también se baraja como posibilidad final para no caer en default (hasta que pueda avanzar la negociación) el otorgamiento de un waiver o “dispensa” por el no cumplimiento del pago que vencería en marzo, lo que descomprime no sólo el apuro del Gobierno, sino también del propio FMI.De la misma forma podría operar un acuerdo standstill,, hasta la finalización del proceso de negociación y reestructuración.Hay que recordar que los países que integran eltambién le solicitaron al FMI el último domingo que establezca un nuevopara “proporcionar financiación asequible” a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. El gobierno ha avanzado y ya obtuvo el visto bueno de Georgieva para que, de prosperar un nuevo acuerdo Extendedéste incorpore una cláusula que le permita al país, cuando exista la oportunidad, cambiar de línea de crédito, a una con menores costos y más plazo, como la de “resiliencia”. A esta cláusula se lo denomina, y la novedad es que la Argentina podría beneficiarse.Hasta ahora, Argentina buscó a lo largo de las negociaciones con el Fondo alcanzar un programa dees decir un repago del crédito a 10 años de plazo y con condicionalidades referidas a reformas estructurales.. También, la chance de tomarse más tiempo sin caer en default.