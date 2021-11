Qué deben presentar los extranjeros no vacunados que pueden entrar al país

El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos para que ingresen a la Argentina extranjeros que no cuenten con el esquema completo de vacunación contra el Covid-19. La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Mediante la Resolución 2948/2021 quedaron establecidas las condiciones generales para que los extranjeros no residentes no vacunados, "puedan acceder a la excepción del cumplimiento del requisito del oportuno y completo esquema de vacunación requerido para ingresar al país".

No obstante, el ingreso al país dependerá que su viaje encuadre en alguno de los supuestos que determinó el Poder Ejecutivo,. De esta forma podrán entrar al país los familiares directos de argentinos o residentes en el paísLa documentación debe estar apostillada, precisó la cartera sanitaria, y se presentará también una copia de pasaporte y declarar la fecha programada del viaje.El beneficio también alcanza a los extranjeros no residentes que viajen por motivos de trabajo, negocios, estudios / capacitación, viajes oficiales de diplomáticos o funcionarios o por ser deportista y requerir participar de un evento deportivo y que manifiesten no contar con esquema completo de vacunación según criterio establecido por país de procedencia.En este caso s. También quedarán exceptuados aquellos extranjeros a los que se les otorgue un visado en categorías migratorias permanente o temporaria.En el caso de diplomáticos que estén acreditados ante el Estado Argentino, para acceder a la excepción de la exigencia de vacunación Covid-19 con esquema completo, cuya última dosis se hubiera aplicado al menos 14 días antes de su ingreso al país,