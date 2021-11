Quirós advirtió sobre los rebrotes de COVID-19: "La pandemia no ha terminado"

Ante las nuevas olas de contagios que se están registrando en Europa como es el caso de Alemania que este miércoles volvió a marcar un récord con casi 53 mil nuevos contagios, crecen las alarmas en todo el mundo por una posible ola mundial de Covid-19. En este marco, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,, advirtió queDurante la habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de CABA, el funcionario porteño se refirió a los nuevos rebrotes que están ocurriendo en Europa y detalló que si bien el continente europeo siempre fue un anticipo de lo que iba a ocurrió en Latinoamérica, "hoy el escenario es distinto y no comparable" a causa de "dos grandes cambios: la protección natural de la enfermedad y la tasa de vacunacion al momento del ingreso de las nuevas variantes"., explicó.En este marco y "dado que las situaciones epidemiológica son muy diferentes", Quirós aclaró que "no se puede proyectar que lo que ocurre en Europa se replicará en nuestro país o Latinoamérica porque ya los escenarios de inmunidad son muy diferentes". Sin embargo, advirtió que"Es por eso que naturalmente tenemos que seguir con la campaña de vacunación, completar segundas dosis e ir con los refuerzos en aquellos personas que tengan más de seis meses de la vacunación porque hay países que después de esos meses han tenido contagios sobre los vacunados por los mecanismos de disminución de los anticuerpos", detalló y volvió a alertar: "Por lo que yo diría que la pandemia no ha terminado ni en el mundo ni en la Argentina ni en la Ciudad".Es que, para el ministro si bien se liberaron todas las actividades para evitar una posible nueva olaRecientemente, el Gobierno porteño anunció que ya no es obligatorio el uso del tapabocas en las aulas para todos los alumnos de hasta el primer ciclo de primaria de escuelas públicas y privadas. Esto es para todos los niños de hasta 3° grado. “El objetivo es mejorar el aprendizaje y la sociabilización de los alumnos en una etapa clave del aprendizaje y del desarrollo social”, había dicho Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de la franja etaria menos vacunada.En esta línea, la ministra de Salud nacional,, había diferenciado la situación epidemiológica de la Argentina con la de los países europeos y destacado que el país "confía en las vacunas". La funcionaria enfatizó que, a diferencia de otras naciones, "en Argentina se está vacunando desde los tres años". Pero de todos modos, al igual que Quirós, teniendo en cuenta la transmisibilidad del virus, Vizzotti remarcó que