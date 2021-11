Moyano tildó de "muy mala leche" una nota de La Nación y dijo que no aceptarán imposiciones del FMI

El flamante cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, se refirió a la nota que publicó ayer (sábado) el diario La Nación en la que plantea que el gobierno busca 'blindar políticamente' el borrador del proyecto que presentará en el Congreso por las negociaciones con el FMI, la calificó de "muy mala leche" y sostuvo que la nueva conducción que asumió hace 2 semanas anticipó "ante millones de trabajadores y de los congresales que nos votaron, que va a ser una CGT que va a estar al lado de cada conflicto de los trabajadores".En este sentido sostuvo que van a "rechazar cualquier intento de reforma laboral que pueda llevar la oposición y cualquier plan de ajuste que imponga el Fondo Monetario Internacional" y remarcó, "nosotros le damos todo el respaldo al Gobierno nacional pero tampoco vamos a aceptar que el FMI venga con imposiciones para rebajar sueldos o cualquier política de achicar el estado o echar gente". "Hoy tenemos un gobierno peronista, estamos convencidos que cualquier acuerdo que se lleve adelante con el Fondo Monetario no va a firmar esto", opinó en diálogo con Política Argentina.El líder de los camioneros resaltó que "permanentemente los sectores de derecha, los empresarios y todos esos sectores que representan lo opuesto a los trabajadores vienen pregonando o reforma laboral o ajuste" y comunicó que el miércoles se reunirán el ministro Martín Guzmán quien va a exponer como van las charlas con el FMI, "esto no quiere decir que vamos a avalar una política de ajuste". "Confiamos que el gobierno no va a venir a aceptar las imposiciones del FMI" manifestó e insistió "para aclarar porque es una nota de muy mala leche",.También hizo alusión a la nota publicada 3 o 4 días atrás "en el diario Clarín donde dice que en la comida que tuvimos con el presidente ya acordamos la eliminación de la doble indemnización" y remarcó "primero que eso no se trató, ni se habló, para ir aclarando porque sino se empiezan a crear informaciones que nada tienen que ver con la realidad de esta nueva conducción".Moyano retomó el acuerdo con el Fondo y analizó que "el Presidente lo dijo públicamente el 17 de noviembre ante miles y miles de trabajadores, no va a hacer una cosa y firmar otra contra los trabajadores" y explicó que por eso tienen confianza en las negociaciones, "sabemos que nos dejaron una deuda monstuosa del gobierno de Macri y hoy esos tipos dan clase de que ellos en 5 minutos podrían arreglar la deuda, la verdad que son impresentables"."Hay un lobby total de las grandes empresas, de todos los medios de comunicación que representan a esos sectores y la gran mayoría de la oposición que hoy representan intereses que no tienen nada que ver con los trabajadores" advirtió y respondió si cree que Juntos por el Cambio se sentará a dialogar con el gobierno nacional, "si ellos son los campeones de la república y la democracia, con la situación que vive el mundo, ojalá que aquellos que se tratan de demócratas, en el llamado del presidente esten todos".El pope de la CGT comentó que hoy todavía no se ha hablado de una movilización para apoyar el proyecto del oficialismo, "vamos a ver la semana que viene después de la charla con el ministro las conclusiones que sacaremos" y agregó, "nosotros vamos a defender los convenios colectivos de trabajo, los salarios y todo lo que tenga que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras". "Lo que si va a haber una gran movilización si, el día que asuman los diputados de la oposición, el primer proyecto que presenten es el de bajar o eliminar las indemnizaciones", alertó.A su vez hizo alusión a la relación con los movimientos sociales, la definió como muy biena y recordó que históricamente fue en la calle y movilizaciones contra las políticas de la derecha pero que anteayer se aprobó, "en la primera reunión, armar un observatorio o algún esquema para que ellos puedan participar, no dentro del Consejo Directivo sino poder participar, y traer políticas para poder ir achicando la cantidad de compañeros que no tienen trabajo" e informó que "en los próximos días van a seguir las reuniones para ir viendo como vamos aceitando las politicas y los proyectos que tienen ellos y los nuestros".Para cerrar expresó que ese es el objetivo que tiene el presidente, "regularizar la cantidad de trabajadores en negro y a aquellos compañeros que hoy cobran un plan y convertirlo en trabajo digno con recibo de sueldo y obra social" y subrayó que también es el compromiso "que asumió la CGT conjuntamente con los compañeros de los movimientos sociales, ir generando políticas para que Argentina, que de a poquito se está recuperando económicamente, pueda incorporar aquellos trabajadores informales al trabajo formal", concluyó Moyano.