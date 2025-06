Think tank de Milei dice que los kirchneristas son "enfermos mentales" y los conservadores, "más sanos"

#Grave | Según Axel Kaiser, del think tank de Milei para la "batalla cultural", los progresistas "tienen parásitos mentales" y "más probabilidades que los conservadores de ser enfermos mentales".



"Serían los seguidores de la izquierda, del kirchnerismo, del peronismo". pic.twitter.com/mE4jAC0h9u — Política Argentina (@Pol_Arg) June 25, 2025

A las constantes teorías conspiranoicas, sin sustento científico y, fundamentalmente, repletas de ideología, violencia y ataques a minorías (y mayorías), los autores intelectuales de la "batalla cultural" que encabeza y ejecuta Javier Milei ahora acusan a los ciudadanos progresistas de tener "parásitos mentales" y de poseer "más probabilidades que los conservadores de ser diagnosticados enfermos mentales", pero para más estigmatización local incluyen dentro de esos grupos de "enfermos mentales" específicamente a la izquierda, los kirchneristas y "una parte" de los peronistas.En concreto, esta mirada fue expuesta por Axel Kaiser, el subdirector académico de la Fundación Faro , ente que cuyo director es Agustín Laje, el frontman de Milei para atacar los derechos humanos, sociales, ambientales, el feminismo y todo sector o conjunto de ideas que no sea plausible de integrar el ecosistema de ultraderecha global.Según Kaiser, un abogado y filósofo "chileno-alemán" especializado en inversiones y finanzas, “los progresistas tienen muchas más probabilidades de ser diagnosticados enfermos mentales" y "en cambio los conservadores son mas sanos". El "intelectual" libertario es autor de un libro titulado "Parásitos mentales"."Hace referencia a creencias, y esto está estudiado en neurociencias, que se instalan en nuestro sistema nervioso y te impiden pensar con racionalidad. Y muchas veces de esas creencias son de tipo político. Eso conduce a que las personas tome decisiones políticas y también en la vida personal que pueden terminar destruyendo países. El nazismo es un ejemplo de eso. Son parásitos mentales, creencias, que se contagian de un cerebro a otro, como si fuera un virus", afirmó sin ponerse colorado Kaiser.El volumen repudiable de lo dicho hizo, aunque parezca imposible, que incluso el periodista militante de La Libertad Avanza Esteban Trebucq tuviera que cuestionarlo, por lo menos en ese segmento: "Hablaste del nazismo y cualquier comparación es absolutamente desafortunada. Así que bajo ningún punto de vista voy a hacer una comparación con eso".No obstante, acto seguido, le preguntó si ve la descripción que hizo en la Argentina. Kaiser basa su idea, según respondió, en un artículo de The Economist, un semanario inglés, que refiere a jóvenes en Estados Unidos. "La gente de izquierda es más triste que los conservadores", leyó, y aclaró que eso es "según varios estudios citados" por el medio. "No lo estoy diciendo yo", reforzó. Cabe precisarse que se trata de encuestas, realizadas todos los años y atravesadas por múltiples variables, además de que no dice "izquierda" sino "progresistas" el texto original."Este es un síntoma global de diferencia política. Independientemente de su edad o sexo, los progresistas tienen muchas más probabilidades que los conservadores de informar haber sido diagnosticados con enfermedad mental", cita Kaiser, y compara - con otro tono de voz- que en cambio "los conservadores tienden a ser más sanos, más patrióticos, más religiosos y afirman haber encontrado mayores niveles de significado en su vida", características que "se correlacionan con la felicidad". Por las dudas, aclara que el término inglés "conservatives", usado en la nota, refiere a "liberales clásicos y libertarios", como para así poder asociar esas características con LLA. Por supuesto, no aclara que "progresistas" no significa lo mismo en EEUU que en Argentina y que, además, los intereses y valores atribuibles al progresismo allí no son los mismos que en América Latina.Según el intelectual libertario, "el sistema de creencias progresista enferma" e incluye allí al "feminismo radical, el ambientalismo apocalíptico, todo ese tipo de cosas". No conforme, agrega que "eso explica por qué muchas personas que están en estos círculos se vuelven físicamente violentas".Allí Trebucq lo incitó a referirse a quiénes son así en Argentina. "Yo estoy completamente seguro que Argentina tiene un sector de la población a quienes se les ha repetido tanto estos parásitos mentales que han sido infectados"."Serían los seguidores de la izquierda progresista, del kirchnerismo, de sectores del peronismo, no todos pero la mayoría. Los que creen que tienen un derecho natural a que el Estado te financie la vida gratis. Es un parásito mental. Porque no estás haciéndote resposable por tu vida y no sabes cómo salir adelante. Lo tienes claramente en el kirchnerismo, es una filosofía parasítica", afirmó.En ese punto, Kaiser se puso el traje libertario y ensayó casi una oda sin argumentos de diferenciación entre lo antes descripto y el gobierno libertario. "Hoy día tú lo que tienes es un Gobierno que lo que está haciendo es desparasitar a la gente, mostrarles la verdad. Desparasita la mente de muchas personas"."Lo que está ocurriendo en términos de batalla cultural en la Argentina, de transformación de mentalidad, es sólo comparable en magnitud con lo que hizo Perón en su momento", agregó Kaiser como "diagnóstico", antes de asentir que es "un rayo desperonizador".