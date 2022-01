Moyano: "Vidal, Conte Grand y Garro tendrían que haber renunciado, pero se esconden como ratas"

nosostros denunciamos en 2017, cuando nos opusimos a la reforma laboral, que comenzó un ataque sistemático primero mediático y luego judicial" y agregó que "en ese momento, por la protección que tenían tanto Macri como Vidal, nadie nos prestaba atención"

"ojalá salga todo a la luz y que estos tipos la paguen, por el daño no sólo judicial sino económico que han dejado en nuestro país y hoy la estamos pagando" y añadió, "acá se afanaron 55 mil millones de dólares y nadie se hace cargo, mientras escuchás que critican al gobierno por el acuerdo que quieren llevar adelante con el Fondo Monetario"

"una denuncia internacional para que el mundo sepa como en un modelo económico de derecha se perseguía a dirigentes gremiales, a trabajadores, a delegados". "Nosotros también lo vamos a denunciar en la ITF con la CATT como querellante, hay que denunciarlos mundialmente para que vean el gobierno que nos gobernó durante 4 años"

Sobre el intendente platense comentó, "que armen causas y que nos metan en cana no está mal, él se cubre en lo institucional, son caraduras"

El Secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros,, "la verdad salió a la luz después de 4 años,y expresó que esperaMoyano remarcó,. "No tienen dimensión del daño que han hecho y siguen opinando como si no tuvieran nada que ver con todo lo que ha pasado en nuestro país,", declaró.. "Es una denuncia en la que se hace un resumen de lo que pasó en estos 4 años sumado al video y las escuchas que salieron a la luz" contó y subrayó,, sostuvo.El líder sindical analizó que que tendrían que haber renunciado Vidal, Conte Grand, Julio Garro, el senador provincia Allan, "pero".y añadió, "estaba la AFI, los empresarios -que miran para otro lado y también habría que investigarlos- estaba el intendente, todos para armar causas y meternos en cana". "Te hablan de la moralidad y practican todo lo contrario", lanzó., si yo como empresario, me ponen a uno de la AFI, al intendente, a un senador, al ministro de trabajo y me dicen 'tenés que armar causas y las tenés que armar de tal forma y llevarlas a tal lugar', bueno, fueron cómplices de ese armado".Para cerrar dijo que por ahora cada organización está haciendo su presentación de forma individual y la CGT ya ha empezado a presentarse como querella pero que. "No puede quedar impunemente todo el daño que han causado, no a los dirgentes gremiales, no a Pablo Moyano o a Hugo, sino el daño que le querían ocasionar a los millones de trabajadores para llevar adelante una política de reforma laboral", concluyó.