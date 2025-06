Karina Milei denunció a la influencer La Cuerpo por mencionarla en una canción

Jazmín La Cuerpo, la artista trans que se hizo viral por sus canciones en estaciones del Tren Roca, confirmó en las últimas horas que Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, la demandó por 20 millones de pesos tras el lanzamiento de una polémica canción.Oriunda de Guernica y conocida por su estilo provocador, Jazmín explicó que la demanda está relacionada con una de sus últimas canciones, en la que lanza duras críticas al presidente y afirma que su hermana “parece una travesti”. La letra generó fuertes repercusiones en redes sociales y reavivó la figura de Karina Milei en el centro del debate público.Jazmín Salinas, conocida como “La Cuerpo”, es una modelo y artista trans que construyó su popularidad a través de contenido viral en redes. Comenzó como youtuber y luego ganó visibilidad por sus canciones de tono satírico y su participación en el mundo de la moda. En una entrevista reciente, Jazmín relató que empezó a ejercer la prostitución a los 13 años, impulsada por la extrema pobreza que vivía con su familia."Pasé de dormir en la basura a las pasarelas", contó. Y agregó: “Hoy sigo trabajando de eso, pero muy light. A algunas les da vergüenza decirlo, pero vergüenza es robar, no trabajar”.Con una historia marcada por la resiliencia, habló también del rol de su familia y, especialmente, de su madre: “Siempre me apoyó en todo. Fue una mujer que sufrió muchísimo. Lloraba todos los días por el asco que sentía por mi papá. Él la violaba, la forzaba, le hacía hijos... Uno no sabe cómo actuar ante eso”.Aunque no trascendieron todos los detalles de la demanda, Jazmín aseguró que la causa iniciada por Karina Milei se basa en el contenido de la canción, donde la compara con una travesti. "No es un insulto, pero parece que le molestó", sostuvo.