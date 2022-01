Cafiero en EEUU: la agenda de reuniones con funcionarios en busca del apoyo de Biden con el FMI

conseguir el apoyo político de Joe Biden a Alberto Fernández para llegar a un acuerdo con el FMI conveniente para la Argentina y así corregir el préstamo impagable que el organismo otorgó al país con el apoyo político de Donald Trump a Mauricio Macri

El canciller argentino,, ya está desde ayer en loscon una ardua misión, tras semanas de enfriamiento en las negociaciones:Cafiero, con ese objetivo en la mira, se entrevista hoy al mediodía en Washington con el secretario del Departamento de Estado,Repasarán distintos aspectos de la agenda bilateral y, si bien el tema de la deuda y el acuerdo con el FMI no figuran oficialmente en los puntos públicos de la reunión prevista para las 13 en Estados Unidos (las 15 aproximadamente en Argentina), no se descarta que la cuestión surja durante la conversación, según señalaron a Télam fuentes oficiales.Es que es sabido que la búsqueda de apoyos es el tema por el que se produjo el viaje de Cafiero. No sólo es sabido por los medios, sino por los actores en cuestión, incluido el gobierno estadounidense. De hecho, sucede en semanas claves para las negociaciones del Gobierno nacional con el Fondo por la deuda de 44.000 millones de dólares contraída con ese organismo por la administración de Macri.Además,Además del encuentro con el poderoso Blinken, integrante del ala más política de la administración de Biden,"Se trata de la primera reunión de alto nivel entre los cancilleres de ambos países, y que contiene una agenda bilateral y política, en la que se repasará toda la relación, que es óptima, intensa y fructífera", dijeron a Télam las fuentes oficiales sobre el encuentro del jefe del Palacio San Martín con Blinken.En esa línea, ayer el embajador Argüello publicó en la red social Twitter un mensaje de bienvenida al canciller argentino a Washington y destacó la "agenda intensa" que se desplegará con el departamento de Estado y autoridades del Gobierno de los Estados Unidos."El encuentro con el secretario Blinken para abordar la rica y diversa agenda bilateral, marcará un paso adelante en la relación" de los presidentes Fernández y de los Estados Unidos, Biden, agregó Argüello, quien también viene manteniendo reuniones políticas de primer nivel de cara a la renegociación de la deuda con el FMI.Según señaló la semana pasada la portavoz presidencial,, el acuerdo con el organismo que preside Kristalina Georgieva "no es solamente un tema económico" y, por lo tanto, en esta negociación participa no solo el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien lleva adelante reuniones "permanentemente", sino también el embajador Argüello, por parte de la Cancillería argentina.El encuentro "será para llevar adelante otro tipo de reuniones que tienen que ver con la discusión geopolítica y entre Estados sobre el próximo acuerdo (con el FMI)", entre otros temas, señaló la portavoz."Argentina ya presentó su propuesta (al organismo multilateral de crédito) y espera, está en manos del FMI ahora tratar de dar la respuesta lo más rápido posible", sostuvo el jueves pasado Cerruti en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.Antes de emprender el viaje a Washington, y de cara a esta misión, Cafiero se reunió el viernes último con Guzmán en el ministerio de Economía, quien le detalló las últimas novedades de las negociaciones con el FMI, y tomó nota de los puntos conceptuales de la propuesta argentina, con el fin de delinear los planteos políticos que llevará ante Blinken y también expondrá a Pelosi, influyente líder del partido gobernante, detallaron las fuentes.Es que si bien el Tesoro de los Estados Unidos -con incidencia en el organismo de crédito internacional- sostiene una postura más "técnica" en torno al tema de la deuda, y que el FMI no es solo Estados Unidos, en el Gobierno nacional evalúan que "la política puede colaborar para encauzar la cuestión".En la búsqueda de un aval de Estados Unidos -principal accionista del Fondo- para cerrar la negociación, el propósito de las conversaciones es que se reconozca que el crédito otorgado al expresidente Macri fue "estrictamente político", y que tanto las administraciones de Biden como la de Alberto no son responsables del préstamo que se le dio a la Argentina en épocas del ex primer mandatario Donald Trump, según las fuentes.El propio Macri admitió tiempo atrás que los fondos del préstamo se emplearon para "pagarle a los bancos comerciales que se querían ir" de la Argentina porque "tenían miedo de que volviera el kirchnerismo". Ahora, con los "buenos datos que arroja la economía del país se fortalece la postura argentina, porque demuestra que, si nos dejan crecer, se puede pagar", señalaron las fuentes a la misma agencia, que subrayaron que "el crecimiento se demostró con datos concretos".El hecho de que los planteos expresados en noviembre pasado en la Cumbre de Líderes del G20 realizada en Roma por el presidente Fernández hayan estado en el documento final del Grupo, "naturalmente habla de que la Argentina tiene una voz que no solo expresa el caso argentino sino también el de los países de renta media que están en una situación similar", había recordado Cafiero en su oportunidad.Antes del plenario de líderes de esa reunión, el presidente argentino mantuvo un breve encuentro informal con Biden, y conversó también con la titular del Tesoro Janet Yellen quien estaba acompañada por su asesor y exnúmero 2 del Fondo, David Lipton, durante el mandato de Christine Lagarde.