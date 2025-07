Luego de especulaciones, el Gobierno solicitó un waiver al FMI por el incumplimiento de los plazos

El Gobierno nacional formalizó esta semana su pedido de waiver al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener una excepción tras el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas acordada con el organismo. El objetivo es acelerar el desembolso de USD 2.000 millones que permanece bloqueado, mientras el directorio del Fondo analiza el requerimiento.La solicitud fue presentada en Washington por la delegación argentina, encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el viceministro de Economía, José Luis Daza. Sin embargo, la definición podría demorarse hasta septiembre debido al receso estival y a la necesidad de que el directorio del FMI apruebe el pedido.En una reciente conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack, evitó dar precisiones sobre el desenlace de las gestiones: “Las conversaciones continúan. Hay un equipo técnico aquí en Washington que debe mantener esas conversaciones. El objetivo es avanzar en las discusiones de la primera revisión del programa”. En esa línea, no descartó la posibilidad de un "waiver", "dado que las conversaciones están en curso", señaló.La acumulación de reservas era un punto clave del acuerdo. El compromiso fijaba un piso de USD 4.700 millones para el segundo trimestre de 2025, una meta que el equipo económico liderado por Luis Caputo no logró cumplir. Según trascendió, los principales argumentos para justificar el desvío apuntan a los vencimientos de deuda, la política de no emisión y la decisión oficial de no intervenir en el mercado cambiario hasta que el dólar tocara la base de la banda en $1.000.Otro factor que agravó la situación fue el déficit de cuenta corriente, que se ubicó en USD 5.100 millones en el primer semestre, cinco veces por encima de las previsiones del propio FMI. Este desbalance presionó aún más las reservas del Banco Central, en un contexto marcado por una inflación superior al 100% anual.El proceso de negociación con el Fondo mantiene trabado el llamado Staff Level Agreement (SLA), necesario para que el directorio del organismo evalúe los resultados de la primera revisión del convenio. Aun así, Kozack destacó: “Las conversaciones con Argentina son muy productivas”, mientras se espera una resolución clave para las finanzas del país.