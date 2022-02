Más de diez personas murieron por consumir cocaína adulterada

se informó que se realizó un operativo en el búnker donde se adquirieron los estupefacientes y la Policía procedió al secuestro, en presencia de testigos, de un envoltorio con la sustancia en cuestión para ser peritada. Por el caso detuvieron a diez personas y la Justicia deberá determinar ahora si fueron quienes comercializaron la droga en mal estado.

Tras la compra de cocaína adulterada en el partido de Tres de Febrero, doce personas murieron mientras que otras cincuenta se encuentran internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste del Conurbano bonaerense., informó la Fiscalía General de San Martín.Más temprano, fuentes policiales habían informado sobre la muerte de cuatro personas "por intoxicación con cocaína" y dieron a conocer sus nombres: Hernán Castro, de 45 años, Martín López, de 36, Dino Melgarejo, de 33, y Fernando Yacante, cuya edad no trascendió.Luego, se informó que Gastón Ezequiel Suárez, de 27 años, fue hallado sin vida en su domicilio de Hurlingham; mientras que Noelia Sabala, de 28, fue encontrada muerta en Villa Club, y que León Buera, de 21, murió tras ingresar al Hospital San Bernardino con los mismos síntomas de intoxicación.Mientras que en el partido de San Martín, dos de las personas fallecidas fueron identificadas como Daniel Vivas, de 28 años, y Damián Guzmán, de 50.Algunas de las personas se encuentran internadas en el Hospital San Bernardino de Hurlingham, otras en los centros de salud Papa Francisco (de la misma localidad bonaerense) y Bocalandro, de Tres de Febrero, mientras que también habría pacientes en el Hospital Eva Perón de San Martín.En tanto,La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de San Martín, donde se aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias para saber si todos consumieron la misma sustancia.El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, advirtió esta tarde que quienes compraron droga en estas últimas 24 horas "tienen que descartarla", al participar de los operativos., advirtió el ministro en diálogo con "El Noticiero de la Gente" en el canal Telefé.En ese sentido, Berni explicó:"Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas", aclaró.Además, el ministro dijo que estas situaciones las han "comprobado en muchas escuchas telefónicas, donde los vendedores van cambiando la fórmula de acuerdo a cómo reacciona el consume la droga".Por otro lado, Berni participaba esta tarde de los operativos en un asentamiento del mencionado partido del oeste del conurbano bonaerense para hallar los puntos de venta de la cocaína de alta toxicidad., cerró.