Gestapo: Uno de los empresarios presentes en el Bapro respondió las preguntas del juez

El juez platense Ernesto Kreplak continúa con la serie de indagatorias para las cuales citó a todos los participantes de la reunión en el banco provincia en la cual exfuncionarios provinciales, exespías y empresarios de la construcción hablaron acerca del armado de causas dirigentes sindicales opositores, puntualmente del caso de Juan Pablo "Pata" Medina de la UOCRA seccional La Plata.En el día de ayer fue el turno de Fabián Cusini -constructor y desarrollador inmobiliario- quién a diferencia de los tres empresarios imputados que habían declarado en la causa no presentó un escrito sino que respondió las preguntas que le formuló el magistrado. Buscó despegarse de los exagentes de inteligencia y habló de su relación con algunos de los presentes.Durante su declaración dio detalles del encuentro en el séptimo piso del Bapro y relató que participó de varias reuniones para tratar temas relacionados al sindicato. Al respecto de la realizada el 15 de junio de 2017 destacó qué le llamó la atención que "se hiciera en Capital, dado que generalmente las reuniones que teníamos por la Cámara eran en provincia de Buenos Aires o locales" y se mostró sorprendido por la cantidad de gente qué había.Cusini comentó ante Kreplak que conocía algunos de los presentes, como el intendente de La Plata -Julio Garro-, y que otros no sabía quiénes eran, "había personas que nos habían presentado, (sólo) habían dado su nombre de pila" indicó, a partir de lo cual intento separarse del esquema de la AFI que formó parte de la reunión. Sobre estos últimos considero qué eran miembros del Ministerio de Trabajo.A su vez, señaló que Marcelo Villegas -el exministro de trabajo de María Eugenia Vidal que quería una gestapo antisindical- hizo "mucho hincapié en que las Cámaras hagan una denuncia, una nota, en la que se indique lo que sus afiliados sus socios estaban pasando", refiriéndose al accionar de la UOCRA y contó que en ese momento repartieron un papelito que no recuerda lo que decía y "nos instó a que presentemos las notas en el Ministerio".Esta modalidad fue la que se implementó finalmente y que derivó en la detención del dirigente gremial, mientras los papelitos que Cusini manifestó frente al juez que no recordaba lo que decía pero que tenía palabras o frases sueltas, las cuales podrían ser las palabras claves para el armado de causas que se escuchan en la filmación del encuentro: "Coacción", "amenazas", "comportamiento delictivo", "desmanes". Al ser presentadas estas notas de los empresarios el ejecutivo los elevó a la justicia .Las mismas fueron a parar al juzgado de Quilmes, en el que su titular Luis Armella -que mantuvo llamados con varios de los integrantes de la mesa cuando coordinaba la avanzada contra el sindicalista- tramitaba una de las causas contra el Pata Medina.A su vez expresó en su declaración indagatoria que fue Gustavo Tejada Ibáñez -otro de los empresarios imputados en la causa, que presentó una de las denuncias a Medina- quién le presentó al subsecretario de justicia bonaerense Adrián Grassi, también imputado por la Gestapo antisindical, con quién tuvo la siguiente reunión por el tema UOCRA en la que el funcionario le dijo que realizase la denuncia.Luego del encuentro en el Bapro, según Cusini, "en un momento fue imposible mantener las obras abiertas, para el mes de septiembre se lo comento a Gustavo Tejada que no se podía más y recibo un llamado de Grassi o yo lo llamo, no me acuerdo" y tras la insistencia del número 2 del ministerio de Justicia de Vidal para que presente la denuncia finalmente lo hizo el 14 de septiembre de 2017.En su declaración Cusini criticó a la UOCRA de la cual se siente "víctima" y sostuvo que nunca "nadie de los tres poderes" le "dio una mano" y que siente "una total indefensión", a pesar de que se encuentra como imputado en la causa que investiga el armado de causas judiciales. "El Ministerio de Trabajo siempre fue cómplice de la UOCRA, la verdad que teníamos miedo" manifestó al ser consultado acerca de si había presentado una denuncia anterior.Las citaciones de Kreplak continúan esta semana con el resto de los empresarios y el lunes comienzan a desfilar por los tribunales platenses los funcionarios y exfuncionarios provinciales y municipales, empezando por Marcelo Villegas el lunes 14. Para la última semana del mes están convocados los 3 exagentes de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano, Dario Biorci, y Diego Dalmau Pereyra.