JxC presiona por modificaciones en el Congreso y espera la reunión de su mesa nacional

Esta mañana mantuvieron un encuentro diferentes legisladores y legisladoras del interbloque de Juntos por el Cambio para arribar a un consenso en torno al tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en medio de las discusiones con el Frente de Todos.Del mismo participaron Mario Negri y Lisandro Nieri por la UCR, Cristian Ritondo y Luciano Laspina por el PRO, Juan Manuel López por la CC, Rodrigo de Loredo por Evolución y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal, y definieron que votarán unidos, pero sólo aprobarán la toma del crédito y no el programa económico que acompaña al texto.La presidenta del bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, hablo a la salida de la reunión e indicó tres de los ejes qué se plantearon: El primero es la unidad del interbloque, votar todos juntos, "es un objetivo estratégico"; el segundo punto es no llevar a la Argentina al default; y el tercer punto es que no se harán "cargo de ninguna manera del programa económico del Gobierno".“Durante la reunión de comisión se intentará llevar alguna propuesta que pueda acercar a las partes" sostuvo la diputada y resaltó, "no vamos a avalar los compromisos que está asumiendo que creemos que no se van a poder cumplir".En este marco resta saber si en caso de presentar un dictamen propio el texto solo incluiría el artículo 1° que permite la adquisición de un nuevo préstamo o si se le agregaría uno o dos artículos más con propuestas y condiciones. La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá esta tarde para continuar con la discusión.