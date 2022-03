"Buscar consensos": Cobos comparó su rol en la 125 con la labor de Massa en el acuerdo con el FMI

destacó que el rol de la Unión Cívica Radical para la aprobación del proyecto en Diputados "fue central"

El exvicepresidente de la nación durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner,En ese sentido,y manifestó que "algunos integrantes del PRO no asistieron a la sesión, como Fernando Iglesias, porque no estaban de acuerdo con la estrategia".Cobos resaltó que no permitirán la creación de nuevos impuestos a partir del acuerdo con el organismo internacional y analizó en qué situación se encuentra Julián Domínguez por la posibilidad de aumentar los tributos al campo, "queda devaluada la palabra del ministro de agricultura con está suba de retenciones".Para cerrar comentó que en el Senado "se esperan unos 20 votos del Frente de Todos y 30 de Juntos por el Cambio", al hacer alusión sobre el paso de la media sanción hacía la otra cámara del parlamento.