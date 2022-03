Rusia - Ucrania: el borrador del acuerdo que terminaría la guerra y podría reunir a Putin y Zelenski

al mismo tiempo la maratónica cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y ese país, que se extendió entre el lunes y ayes, implicó un avance significativo debido a la redacción de un borrador de acuerdo para poner fin a la guerra y que, incluso, podría llevar a un encuentro cara a cara entre los presidentes Vladímir Putin y Volodímir Zelenski

Mientras los ataques, bombardeos y búsquedas de sobrevivientes continúan en distintas ciudades de Ucrania,En concreto, según el borrador al que accedió el medio Financial Times,Según el texto,. A cambio, en base a que es el reclamo de hace años,El canciller de Rusia,, dijo ayer que está cerca de conseguirse un acuerdo, aunque no ratificó la información que publicó el FT. La prensa también se hizo eco de que la base el acuerdo sería la neutralidad de Ucrania, algo a lo que se refirieron ayer tanto el mencionado funcionario como el vocero del Kremlin,, quienes propusieron como ejemplo a Austria y Suecia.No obstante, mientras crecían los rumores de que la neutralidad allanaría el camino para la retirada rusa, la Presidencia ucraniana desmintió tal punto. A la vez esta afirmación chocó de frente con un giro posterior de Kiev, que pasó de la intransigencia a pronosticar que es factible, pronto., afirmó el asesor de la Presidencia de Ucrania, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense PBS. Dijo que una eventual reunión de ambos mandatarios "es la única manera de acabar" con el conflicto.Según Podoliak, ambas partes trabajan en la elaboración de documentos que. Sobre esas conversaciones, el negociador jefe ucraniano aseguró que la parte rusa "ajustó" sus posicionamientos, a su juicio porque la batalla "no va de acuerdo a lo que habían planeado".