Lousteau garantizó el quórum en el Senado y sostuvo que "Cristina apostó al default"

"si no se paga ya no se puede hacer un acuerdo con el FMI, porque no se puede hacer un acuerdo con vencimientos impagos" y analizó que "hay una enorme irresponsabilidad del Gobierno de traer este tema a último momento y además ni siquiera tener los votos propios"

"Cristina apostó al default, si uno mira las cosas que dice el gobierno nacional sobre cuan laxo es el acuerdo y que pocas cosas se exige, y uno ve la reacción de ella, y de los mas cercanos, está claro que ella no quería un acuerdo" aseguró Lousteau y añadió que "el kirchnerismo duro tiene la audacia que da la ignorancia, no comprende el efecto catastrófico que tendría un default para todos los argentinos, y por otro lado ha habido especulación política" y que "ha decidido hacer lo que le conviene, especulando de cara al 2023, con el riesgo de someter a la sociedad a un evento trágico".

El dirigente del radicalismo porteño,, manifestó y señaló "queremos acelerar el debate, en otra muestra de responsabilidad, porque el 21 de marzo hay un vencimiento".En ese marco explicó que no alcanzan los dólares de las reservas netas para cumplir con la cuota,. También alertó que hay sectores que juegan con la idea del cese de pagos.Acerca del rol de la Vicepresidenta indicó quey resaltó la actitud de los legisladores más cercanos a su figura, "no van a votar el acuerdo, no se si votarán en contra o se abstendrán, pero es de una enorme irresponsabilidad cuando uno mira a los países que tenían vencimientos con el FMI y entraron en default".Para cerrar, expresó que "si ocurre un default, la inflación se multiplica, se produce una devaluación abrupta, escalada de la pobreza y caída del empleo" y destacó que. Lousteau planteó que la aprobación del proyecto puede llegar a descomprimir la presión sobre el tipo de cambio, "los mercados ya están viendo que los dólares están bajando por la certidumbre de que exista un acuerdo" e insistió en que