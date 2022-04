Gestapo antisindical: El exespía Dalmau Pereyra va al Congreso a contestar preguntas

Desde la Comisión Bicameral de Inteligencia, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, se convocó para este mediodía al exdirector de Contrainteligencia de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, quien declaró la semana pasada ante el juez Ernesto Kreplak que lleva adelante la causa por la Gestapo antisindical y apuntó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani como aquellos que enviaban las órdenes.El exespía planteó en el escrito que le presentó al magistrado que la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia es vertical, que fue él quien colocó las cámaras que finalmente grabaron el vídeo que dio lugar a esta causa por pedido de los exnúmero 1 y 2 del organismo y que le entregó el material a Majdalani y no se quedó con copias.La comisión ya lo había convocado durante marzo pero Dalmau Pereyra manifestó que primero iba a declarar ante la justicia y luego se comprometía a presentarse en el Congreso nacional frente s los legisladores. Moreau había anticipado horas después de la indagatoria que ya estaban en trámite las citaciones para el exagente y finalmente quedó invitado -no es de carácter obligatorio ni cuenta como declaración judicial- para este martes a partir de las 12.El diputado oficialista remarcó que espera que el imputado pueda ampliar los dichos del escrito que le alcanzó a Kreplak el último día del mes pasado y que profundice en la vinculación de los exdirectores de la Agencia con la causa, hecho que rompe con la idea del cuentapropismo que habilitaron Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en una de las causa por espionaje ilegal que se tramita en Comodoro Py.Dalmau, a su vez, involucró a Fernando Di Pasquale como otro de los exdirectores que firmaron parte del entramado de la Gestapo antisindical, el mismo exespía fue señalado por el suspendido juez de Avellaneda -Luis Carzoglio- como uno de los dos que lo visitaron para decirle que Mauricio Macri quería ver presos a los Moyano. Di Pasquale hacía sido convocado también a la Bicameral de Inteligencia para este lunes pero no pudo ser ubicado en los domicilios que tiene declarados, sin embargo su abogado sugirió al enterarse de la invitación por los medios que su defendido está a disposición de la justicia.