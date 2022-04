Cavallo criticó al Gobierno y dijo que le "hubiera gustado ser Presidente"

El exministro de Economía Domingo Cavallo criticó la gestión de Alberto Fernández al señalar que "el Gobierno no tiene ningún plan para resolver los problemas" económicos del país, mientras que consideró que el referente de La Libertad Avanza Javier Milei "puede llegar a ser Presidente"."La economía está muy mal organizada. Desde el 2002 se acumularon una gran cantidad de problemas. No es sorprendente que la inflación sea tan alta", evaluó Cavallo en declaraciones al canal MetroAl respecto, el economista dijo que "el Gobierno no tiene ningún plan para resolver los problemas", en tanto que no fue tan crítico de Martín Guzmán, al afirmar que"Está bien que el presidente respalde a Martín Guzmán. Si sacan a Guzmán y ponen a alguien de Cristina (Kirchner) va a ser peor", evaluó.En ese sentido, Cavallo lamentó que "este es un gobierno que no está cohesionado para nada" y que "la Vicepresidenta lo trata de bombardear al Presidente". "Si Alberto no llega al final será porque lo boicotea Cristina, ojalá Alberto pueda sostenerse hasta el final de su mandato.", advirtió.Luego, la entrevista derivó hacia el "fenómeno" de los libertarios y resaltó la figura del economista Javier Milei, de quien dijo quede la Argentina.Consultado sobre las aspiraciones que tuvo en el pasado de sentarse en el Sillón de Rivadavia, el ex ministro reconoció:Por último, insistió en que los empresarios "obviamente que no ponen ningún peso en Argentina" y lamentó que "hay mucha gente que está buscando para irse de la Argentina".En este contexto, consideró que "no van a poder eliminar los planes sociales", pero reclamó que "hay que tener soluciones de creación de empleo" y afirmó que "el Gobierno tiene que eliminar los subsidios económicos".