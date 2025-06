Laura Alonso habló del operativo policial en la casa de Cristina Kirchner

La vocera de la ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, dio detalles del operativo de seguridad que desplegó la Policía de la Ciudad para desalojar esta madrugada a militantes que acampaban en las afueras del edificio de la expresidenta Cristina Kirchner ubicado en Constitución desde la condena por la causa Vialidad.“Entre las 2.30 y las 3 de la mañana se realizó un operativo con más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de Espacio Público para llevar limpieza, orden y seguridad a la zona.“Se secuestraron ocho gacebos, seis parrillas ilegales, mesas, sillas, pasacalles y se realizó limpieza de las aceras y las paredes de la zona y también se secuestró banderas y cartelería”, contó en diálogo con Radio Rivadavia.“Notamos que había una alteración del orden habitual y normal de la vida y la convivencia entre los vecinos en el barrio, lo que genera dificultades y molestias, por eso se decidió realizar este operativo de madrugada también para facilitar la realización especialmente del secuestro de estos materiales y la limpieza de la zona”, argumentó.La funcionaria subrayó que no hubo resistencia a la autoridad y celebró que la operación transcurrió sin inconvenientes.La funcionaria anticipó que el Gobierno porteño trabaja en la coordinación de la movilización prevista para el miércoles, el día en el que Cristina Kirchner se presente en Comodoro Py. “Aquí hay que armonizar derechos. Los vecinos tienen derecho a una vida tranquila, ordenada y los manifestantes a expresarse, con lo cual nosotros siempre vamos a tratar de encontrar los mejores acuerdos, pero sí el orden y la limpieza van a estar garantizados para los vecinos de la zona”, manifestó.Alonso advirtió que "en medio del tumulto y el desorden, pueden surgir problemas que no solamente impactan en la convivencia o en el orden público, sino que también generan situaciones de inseguridad".Por último, resaltó el fallo de la Corte Suprema que condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos a la titular del Partido Justicialista (PJ), y pidió que se avance en otras causas que la vinculan. “En términos generales, es un fallo histórico que debería ser una divisoria de aguas entre lo horrible de la corrupción que sucedió en la Argentina, y espero que sea el comienzo de una cantidad de juzgamientos que todavía están detenidos por falta de capacidad física, no de compromiso judicial que también tiene que enfrentar la señora Cristina Fernández de Kirchner”, concluyó.