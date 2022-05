Vizzotti insistió en la importancia de las vacunas y defendió la integración del sistema de salud

La Ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti brindó una entrevista este mediodía en la cual confirmó que "hay un aumento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias" y acotó que "tenemos que sostener las cuidados". También solicitó que los temas sanitarios queden fuera de la disputa electoral.En ese marco subrayó que "en Argentina hay 3 millones de personas mayores a 50 años que aún no se vacunaron con la tercera dosis" y aclaró que "van a aumentar los casos y tenemos que estimular la vacunación para que no haya más muertes". "Lo que complica la campaña de la vacunación es que haya gente que no quiera vacunarse o que denuncien al Gobierno por envenenamiento", lanzó en diálogo con AM750."Durante la peor crisis humanitaria del siglo pandemia del Coronavirus, el sistema de Salud argentino se fortaleció en tiempo récord" señaló y sostuvo que dieron "respuestas en las dos olas de coronavirus y ningún argentino se quedó sin cama de internación". "Argentina no tuvo una ola de variante Delta porque logramos retrasar el ingreso y logramos vacunar a quienes tenían mayor riesgo", explicó.Para cerrar expresó que por su parte "la variante Ómicron nos encontró con una campaña de vacunación muy avanzada". También afirmó que "la pandemia exacerbó la situación de fragmentación del sistema de Salud que viene de mucho antes" y concluyó "hay un consenso muy grande y estamos en el último tramo de la Integración de Salud".