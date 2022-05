Contundentes argumentos de especialistas contra la Boleta Única en el debate en comisiones

El debate en torno a la implementación de la Boleta Única de Papel continuó este martes en la Cámara de Diputados con una reunión informativa en la que expusieron académicos y especialistas en sistemas electorales.Durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, la mayoría de los expositores fueron contunduntes en sus argumentos contra el cambio del sistema.Dolores Gandulfo, miembro del Observatorio Electoral Copppal, señaló que "trae más riesgos que soluciones" implementar una reforma del instrumento electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales., enfatizó."Sería bueno que los distritos que han legislado sobre este instrumento de votación,y así podamos ver la evidencia y al mismo tiempo avanzar con la capacitación ciudadana", planteó.Sobre uno de los argumentos centrales a favor de la boleta única, indicó que "no hay denuncias de fraude desde el retorno de la democracia" y resaltó que "el sistema ha garantizado la alternancia partidaria aún en procesos polarizados"., argumentó.Y agregó que "si el objetivo es evitar el robo de boletas, algo jamás documentado, se debe pedir entonces a la Cámara Nacional Electoral que incremente los fondos para la impresión de una mayor cantidad de boletas de contigencia". "Nuestro sistema de partidos ha sido el garante de la gobernabilidad", concluyó Gandulfo.En esa misma línea, Tomás Aguerre, representante de la Agencia de Comunicación Monteagudo, destacó:"El instrumento que proponen no va a resolver que haya muchos partidos, ya que no pertenece al ámbito de su competencia", planteó.Además, indicó que "no puede implementarse" en las elecciones 2023., adelantó., sostuvo Aguerre y añadió: "Tenemos un sistema de votación confiable, libre, transparente y competitivo".Por último, Santiago Alles, politólogo de la Universidad de San Andrés, planteó que "condena a los partidos más chicos que tienen una distribución menos concentrada de los votos". "En Colombia, la implementación de este instrumento", ejemplificó.A su vez, indicó que incrementa los cortes de boleta, para lo cual citó el ejemplo de las últimas elecciones salteñas, y se refirió al supuesto fraude con el vigente instrumento electoral. ", concluyó.El debate continuará hasta el 31 de mayo, cuando se deberá emitir un dictamen para cumplir con el emplazamiento que impulsó la oposición en el recinto.