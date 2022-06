Cristina Kirchner recibió al economista Carlos Melconian

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el economista Carlos Melconian, ex titular del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos, se reunieron este viernes junto a la titular de la Fundación Mediterránea, Pía Astori,

en el marco de un encuentro institucional promovido por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) que pertenece a la fundación y que tiene al especialista como parte de su grupo de investigadores.Astori estuvo con la vicepresidenta y el economista sólo unos minutos para luego dejarlos hablar solos y allí el diálogo se extendió por aproximadamente tres horas, según fuentes consignadas por el diario La Nación, .La reunión fue de carácter reservado, si bien no trascendió ni el lugar ni el horario en el que se desarrolló, fue confirmada por allegados a la expresidenta y a la Fundación Mediterránea. Al respecto, voceros del entorno de Cristina Kirchner señalaron quey aseguraron que el encuentro fue gestionado por un dirigente del peronismo cordobés.“Fue una reunión institucional de la Fundación Mediterránea y el IERAL. Nos estamos reuniendo, en ese contexto, con gobernadores, precandidatos y autoridades para explicarles lo que estamos haciendo.″, explicó una fuente al tanto del encuentro. En este sentido, desde el entorno del economista explicaron que el programa económico para la Argentina, que se aplicaría tras las próximas elecciones, sería. Sin embargo, se aclaró que no hubo ningún tipo de "ofrecimiento".Melconián es uno de los potenciales candidatos a ministro de Economía de los diferentes posibles candidatos a presidente de Juntos por el Cambio. Su programa económico incluye un abordaje de ajuste fiscal, con régimen bimonetario institucionalizado, la eliminación de planes sociales, el congelamiento de salarios para ganar en "competitividad" internacional, además de la supresión de los derechos de exportación, una apertura del comercio exterior y reforma laboral y tributaria.Llama la atención la reunión con la vicepresidenta por sus diferencias con el Kirchnerismo: en 2003 el economista fue elegido para ocupar el cargo de ministro de Economía por Carlos Menem en su fallido intento de lograr su tercer mandato en la Casa Rosada. Ya en 2007 se sumó al Pro y fue candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, pero no logró ingresar a la Cámara alta. Con el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015, el economista fue designado titular del Banco Central. En enero de 2017,dejó el cargo por diferencias con el jefe de gabinete Marcos Peña y fue reemplazado por el economista Javier González Fraga.