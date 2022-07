Brasil: Bolsonaro lanzó su candidatura y agredió a la Argentina en su contienda contra Lula da Silva

Con Lula da Silva ya oficializado como candidato para presidir a Brasil y primero en todas las encuestas, Jair Bolsonaro oficializó su búsqueda de la reelección y utilizó una agresión a la Argentina y otros países de "izquierda", según describió, para confrontar con el líder del Partido de los Trabajadores (PT)

O #capitaodopovo @jairbolsonaro agora é oficialmente candidato a Presidente do Brasil pelo PL. pic.twitter.com/6RU7jeeoiO — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 24, 2022

lejos de lo propositivo y de lo metafísico, Bolsonaro también aprovechó su lanzamiento para agredir a la Argentina y así confrontar con Lula. Habló contra los gobiernos de "izquierda" en América Latina y se refirió a los casos de Argentina y Venezuela

El mandatario brasileño lanzó su candidatura para las elecciones de octubre próximo en un acto en el que su equipo de campaña procuró mantenerlo enfocado en una agenda propositiva, cosa que no consiguieron, para acortar distancias con Lula, el favorito en las encuestas.La oficialización se desarrolló en la convención del Partido Liberal (PL), en el norte de Río de Janeiro, cuna política del presidente, y dos días después de que el partido de Lula lanzara la suya en San Pablo, donde se forjó como dirigente.Bolsonaro tendrá como compañero de fórmula a otro ex general del Ejército, el exministro de Defensa, como ya había adelantado y ahora quedó fijado en el acto en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro, con capacidad para más de 11.000 espectadores.El acto comenzó con una oración del diputado federal y pastor Marco Feliciano y luego Bolsonaro tomó el micrófono, mencionó un breve pasaje bíblico sobre el valor de la "mujer virtuosa" y le pasó el micrófono a Michelle, su esposa.Dos lemas casi metafísicos acompañaron a Bolsonaro durante la confirmación de su candidatura: "Por el bien de Brasil" y "Lucha del bien contra el mal", este último cuasirreligioso en referencia a Lula da Silva.Sin embargo,, dijo.En ese punto, retomó sus referencias divinas y le rogó a Dios "que Brasil nunca experimente los dolores del comunismo". Y concluyó el segmento: "No necesitamos otra ideología que no haya funcionado en ningún otro lugar del mundo. Necesitamos mejorar lo que tenemos".