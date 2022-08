Paro de colectivos en el AMBA: nocturno entre jueves y viernes y suspensión total el lunes

Las Cámaras de Transporte de Pasajeros CEAP y C.T.P.B.A anunciaron un paro de servicio de colectivos desde el jueves a partir de las 22 hasta las 5 del viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La medida de fuerza, además del paro nocturno, implicará la reducción de las frecuencias durante el resto del día viernes, mientras que el lunes habrá una suspensión total."Esta medida se mantendrá hasta tanto se produzca la normalización de los pagos adeudados", explicaron las cámaras a través de un comunicado en cuanto a las razones de la decisión.De esta manera, de no mediar un conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo durante la noche del jueves y todo el lunes no habrá colectivos funcionando en el AMBA.Las empresas de transporte público de pasajeros del AMBA que integran la Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), ante el cada vez mayor atraso en el pago de las compensaciones tarifarias que se vienen generando desde el mes de marzo del corriente año, se ven obligadas a suspender los servicios nocturnos, reducir drásticamente el resto de los servicios durante el día y la suspensión total de los servicios el lunes 15 de agostoA la fecha, las líneas de distrito federal, nacionales y provinciales tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el estado nacional para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios; de no cancelarse inmediatamente lo adeudado con el sector, provocará la parálisis total de las empresas.La entidad firmante, en representación de sus empresas afiliadas, pide disculpas al público por los inconvenientes que se produzcan, informando que lo detallado se realiza con el objetivo de evitar la paralización total y dar más tiempo para la obtención de soluciones al problema planteado