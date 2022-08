Roberto Baratta: "¿Por qué no muestran los chats que tiene José López con Caputo o Calcaterra?"

El exsubsecretario de Coordinación y Control del ministerio de Planificación Roberto Baratta cuestionó la negativa de la Justicia para peritar los supuestos cuadernos originales del exchofer Oscar Centeno y habló sobre un "nuevo intento de lawfare" para encarcelar a los funcionarios que participaron de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández."Es parte del circo que sigue haciendo el Poder judicial y el Poder mediatico, mientras el Ejecutivo y Legislativo comentan pero no hacen nada", apuntó Baratta en diálogo con Radio Rebelde para el programa "Y arriba quemando el sol".En esa línea, el ex funcionario remarcó que "no quieren peritar los cuadernos porque arrojaria modificaciones, cambios y el momento en que lo hicieron"., advirtió.Al respecto, se refirió al perito David Cohen, acusado de presentar ante el juez Claudio Bonadio un peritaje falso en la causa por la importación de Gas Natural Licuado (GNL), que causó la detención del propio Baratta. "Con los llamados que hizo Cohen durante 2018 y 2019 ves que, además tenia comunicación con el juzgado de Bonadio y la fiscalía de Stornelli", señaló y agregó: "Hasta tenia llamados a la comisaria que queda a cinco cuadras de la casa de mi padre".Acerca de la causa Vialidad, afirmó que le parece "una locura las cosas que presentaba el fiscal Diego Luciani como supuestas pruebas de una asociacion ilícita entre Cristina y De Vido". "Yo tenia. Es normal que el intendente o el gobernador te pregunte", planteó Baratta."¿Por qué no muestran los chats que seguramente tiene López con cualquier mortal que haya sido gobernador, intendente o empresario?", señaló y luego remató:Al respecto, reflexionó: "Lo raro es que no tuvieramos contacto con todos los funcionarios y empresarios. Por ahi estan acostumbrados a eso porque en el Gobierno de Macri solo hablaban con los empresarios amigos.. Hablabamos con todos los funcionarios, los empresarios y no solamente con los oficialistas"."En todas las provincias hay uno o dos Lázaros Baez. Porque en todas las provincias hay una o dos personas que ganan la mayoría de las obras porque tienen las maquinas en ese lugar", indicó y sostuvo:. No muestran eso porque no les conviene".Por último, concluyó en que "lo que quieren es reafirmar lo que hicieron durante el Gobierno de Macri que es generar miedo para que a nadie se le ocurra generar politicas populares. Nadie va a querer firmar una obra o pelearse con las grandes empresas porque tienen miedo que les pase lo mismo que a nosotros".