El peronismo prepara una "gran marcha" en apoyo a Cristina Kirchner que podría ser el 17 de octubre

Diferentes referentes del Frente de Todos adelantan la posibilidad de organizaren la que los fiscales Luciani y Mola pidieron 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos., aseguró la jefa del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado,en declaraciones para Futurock.En ese sentido, sostuvo que “hay una responsabilidad de la dirigencia peronista que tiene que estar en permanente alerta de movilización” y“La movilización hasta ahora es espontánea pero el mejor momento lo decide la dirigencia”, agregó, y se diferenció de otros sectores que hasta el momento no llamaron a marchar: “Dentro del peronismo yo soy de las que exige movilizarse”, reconoció.“Jurídicamente no se puede hablar de nada, eso no es un juicio, es un pelotón de fusilamiento”, señaló Di Tullio en referencia a los alegatos contra la ex presidenta en la causa Vialidad y apuntó: "atacar a la jefa del peronismo lo único que hace es hacernos reaccionar porque nos atacan a nosotros".En la misma línea, el diputado nacional y extitular del PJ,, consideró en díalogo con Radio Télam, que “todo esto ha servido para despertar al peronismo” porque la vicepresidenta es "la principal dirigente que tiene el Frente de Todos" y “obviamente es injusto” lo que pretenden hacer con ella.“Defender a Cristina hoy, es precisamente defender los derechos de todos, especialmente los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, afirmó Gioja.La diputadatambién se refirió a la idea de organizar una marcha en apoyo y sostuvo que "la movilización popular puede evitar que proscriban a Cristina". “El peronismo, cuando entra en esta etapa de alerta y movilización de su principal líder, empieza a construir un movimiento de respaldo y organización contundente”, aseguró la legisladora bonaerense.En ese sentido, la ministra de Gobierno bonaerense,, en diálogo con Télam Radio, advirtió que van apara cuidar” los derechos de la Constitución Nacional “que a todos los argentinos y las argentinas tanto nos costó construir”.Respecto al juicio que se lleva adelante contra la vicepresidenta Álvarez Rodríguez señaló que “es una farsa” y advirtió que no se deben “naturalizar estas situaciones porque atentan contra el estado de derecho”. “Este juicio violó sistemáticamente todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional, es una persecución judicial y mediática, es el 'modus operandi' que utiliza el Poder Judicial, el 'lawfare', para perseguir a dirigentes populares como lo hicieron con Lula en Brasil”, aseveró.Por su parte, el referente de La Cámporasostuvo que “se necesitaba que el peronismo se despierte”. “Habíamos entrado en un período bastante gris, habíamos perdido de vista la cuestión fundamental; esta situación ordena”, consideró en diálogo con Radio 10.Y señaló quer”. Este miércoles y durante los próximos días se realizarán concentraciones y movilizaciones en diferentes provincias del país en apoyo a la vicepresidenta , “por la democracia” y en “contra de la proscripción”.