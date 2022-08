Los profesionales del Garrahan reclaman un 80% de suba salarial y hubo protestas

Médicos y diversos profesionales del hospital pediátrico Garrahan, de la Ciudad de Buenos Aires, reclamaron a las autoridades del centro asistencial un aumento de salarios del 80%, que sirva para llevar el sueldo inicia del personal a 170 mil pesos

Según explicaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), ese monto permite equiparar el costo de la canasta familiar que mide la Junta Interna de ATE en el INDEC.La titular de la APyT, Norma Lezama, explicó a la prensa que los bajos sueldos en el nosocomio provocan que muchos médicos jóvenes "abandonen el hospital porque ya no les resulta conveniente el salario"."Explotó el reclamo salarial nuevamente, el mismo reclamo que venimos sosteniendo desde todo el equipo de salud desde 2020, ahora se expresa más a través de los médicos más jóvenes del equipo de salud, que están preocupados", precisó.Según dijo en declaraciones que pormenorizó el portal Gestión Sindical , a 35 años de la creación de la Fundación del hospital Garrahan "es la primera vez que está pasando"., recalcó.La dirigente señaló que hasta ahora "hubo ahora una mejora del 45 por ciento que otorga el Consejo de Administración sobre el adicional por especialidad", pero que además no se trata de una "para todo el conjunto del equipo de salud" sino que "es solamente para los que cobran adicionales por especialidad".Ante este contexo, el jueves, en el marco del aniversario N° 35 del Hospital Garrahan, se realizó un abrazo simbólico como medida de protesta, que terminó por culminar en una enorme demostración de todos los equipos de salud.Participaron desde enfermería, pasando por camilleros, técnicos, residentes, administrativos, médicos y otras especialidades (servicio social, imágenes)."Nosotros pensamos que ese abrazo tiene que ser un reclamo de todo el equipo de salud por un 80 por ciento de aumento salarial, que es lo justo y necesario para alcanzar el salario que tiene que tener una enfermera del hospital, que tiene que ser de 170 mil pesos, mínimo, que es el costo de la canasta familiar. Y creemos que esto es lo que tenemos que reclamar para el conjunto de los profesionales y no solo para algunos sectores", dijo Lezama.