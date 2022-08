Estela de Carlotto apuntó fuerte contra Patricia Bullrich: "Tendría que estar en la cárcel

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ratificó su apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner y apuntó contra la líder del PRO, Patricia Bullrich, al afirmar que "tendría que estar en la cárcel"."Los organismos pedimos una audiencia con ella (Cristina Fernández de Kirchner) para demostrarle nuestra posición, nuestro acompañamiento y nuestro amor por lo que ha hecho y sigue haciendo. También con la bronca y el dolor que nos generar ver lo que le están haciendo.", señaló Carlotto en declaraciones a la emisora El Destape Radio.Carlotto consideró que la movilización realizada el sábado en contra del vallado que dispuso el Gobierno de la Ciudad a la vivienda de la vicepresidenta ubicada en el barrio de Recoleta, fue una manifestación "de la juventud que quiso están acompañándola". "No hay violencia, y hay gente que dice que no pertenece a ningún grupo político y que se acerca por admiración, para acompañar".A su vez, argumentó que el vallado y la policía impidiendo que el diputado nacional Máximo Kirchner ingresará al domicilio de la vicepresidenta "le recordó los".También señaló que “son capaces de cualquier cosa” y recordó que “llevaron volquetes de piedras para ver si se largaban a la lucha y poder entonces tener justificativos para lo que iban a hacer; que si podían matar mataban”.En esa línea, apuntó fuerte contra la ex ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, quien destacó el operativo del sábado pasado., aseguró Carlotto en referencia al caso de Santiago Maldonado y su responsabilidad en el operativo llevado a cabo por Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017 en la Ruta 40 ante una protesta de la comunidad mapuche, y que derivó en la muerte del joven.“Esa mujer (por Bullrich) es la que ha victimado en el Sur, sobre todo, y está más que claro que ella dirigió todo. Hay asesinatos ahí”, sostuvo la presidenta de Abuelas.Y concluyó: “y todavía sigue hablando y quizás tendrá la pretensión de ser presidenta algún día. Dios nos libre”.