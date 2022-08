Tiembla el PRO: Vidal era la vocera del almuerzo, pero Bullrich se desacató y está enojado Macri

Las conclusiones de encuentro de hoy debían ser comunicadas a la prensa por Vidal, cosa que tiene lógica por no ser una de las "partes" del conflicto

La decisión de, aparentemente consulta con sus pares partidarios, de colocar vallas y reprimir la manifestación en apoyo afrente a su casa, para luego dar un paso atrás, posteriormente volver a rodear la cuadra y, finalmente, deoír una orden judicial para finalizar ese operativo policial, está limando vínculos en el PRO y colocando al jefe de Gobierno porteño entre la espada de los "halcones" y la pared de las "palomas".Es que hoy el PRO realizó su tradicional almuerzo con la idea de bajar la tensión que se había generado por las críticas quelanzó contra Larreta por ese operativo. Es que la ex ministra de Seguridad piensa que el alcalde porteño se mostró débil y dubitativo y encontró respuesta de legisladores y funcionarios de CABA.. Quedó claro, al finalizar la cita, que no salió bien, porque la titular del PRO advirtió a la salida del mismo que el jefe de Gobierno porteño modificó la decisión que había "consultado", y que de acá en adelante, si hace eso, debe bancarse las críticas.Sin embargo, el periodista de Perfil Ezequiel Spillman reveló que eso no fue lo acordado.¿Qué pasó?. "Cuando el Gobierno de la Ciudad toma consultas previas, debe mantener la posición tomada. Caso contrario, debe no preguntar y se debe hacer cargo", le dijo a toda la prensa.La versión indica que el principal actor para arbitrar la baja de la tensión, que era Macri, tampoco quedó conforme con la actitud de Bullrich. En tanto, tanto la ex ministra de Seguridad como Larreta hablan en TV esta noche, por lo que el final es abierto.